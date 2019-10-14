Мосгорсуд оставил в СИЗО чиновника Минкультуры Павла Мосолова

Московский городской суд вынес решение о признании законным ареста заместителя директора департамента охраны объектов культурного наследия Министерства культуры РФ Павла Мосолова. Его обвиняют в хищении более чем 20 млн рублей бюджетных средств, которые были выделены на ремонт Соловецкого монастыря в 2011-2016 годах.

Судья постановила, решение Басманного районного суда Москвы отставить без изменения, а жалобу защиты Мосолова оставить без удовлетворения.

Как ранее сообщала "Российская газета", Павел Мосолов был задержан сотрудниками правоохранительных органов 17 сентября. Ему было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой. Кроме чиновника фигурантами этого дела являются бывший глава департамента Минкульта Владимир Цветнов и два предпринимателя Татьяна Магдеева и Сергей Семиков. Фигурантам вменяется до пяти эпизодов мошенничества на общую сумму более 20 млн рублей. Мосолов просил выпустить его из СИЗО, мотивируя это тем, что он является единственным кормильцем своей семьи.