На сквозные "цифровые" технологии в РФ нужен почти триллион рублей

Дорожные карты разрабатывались в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" национальной программы "Цифровая экономика". Они призваны организовать работу по развитию "сквозных" цифровых технологий на системном уровне. Карты включают в себя анализ состояния отраслей и технологий, определяют траекторию их развития, а также служат главным ориентиром для оказания мер господдержки.

Утверждены семь дорожных карт: "Искусственный интеллект и нейротехнологии", "Виртуальная и дополненная реальность", "Квантовые технологии", "Новые производственные технологии", "Компоненты робототехники и сенсорика", "Системы распределенного реестра", "Технологии беспроводной связи".

Больше всего средств потребует развитие искусственного интеллекта и нейротехнологий - почти 392 миллиарда рублей, из которых 334,9 - внебюджетные источники.

По различным прогнозам, доля искусственного интеллекта в мировом ВВП будет составлять 2,6 процента в 2030 году. При существенном стимулировании развития этой технологии, в России будут достигнуты даже большие результаты. Доля искусственного интеллекта будет составлять 0,8 процента в 2024 году и 3,6 процента в 2030-м, отмечается в "дорожной карте".

Развитие искусственного интеллекта способно заметно улучшить ситуацию с здравоохранением в стране. Повысится качество медицинских услуг и точность диагностирования. Все это увеличит ожидаемую продолжительность здоровой жизни россиян. Развитие технологии окажет влияние и на образование: каждый ученик сможет получать задания в соответствии со своими способностями, а учителям и преподавателям не придется тратить время на выполнение однообразных операций.

В торговле искусственный разум поможет эффективнее прогнозировать поведение покупателей и спрос на товары. Кроме того, развитие этой технологии будет способствовать появлению новый сервисов, например, оплаты товаров и услуг голосом.

На развитие технологии "Виртуальная и дополненная реальность" потребуется 66,3 миллиарда рублей, из которых 38,1 миллиарда рублей - внебюджетные источники. Для направления "Квантовые технологии" - 32,7 миллиарда рублей - 6,3 миллиарда внебюджетные источники. Развитие "Новых производственных технологий" авторы дорожных карт оценили в 79,9 миллиарда рублей, из них 46,8 миллиарда - внебюджетные источники. Направление "Компоненты робототехники и сенсорика" обойдется в 102,6 миллиарда рублей (73,8 миллиарда внебюджетные источники), "Системы распределенного реестра" потребуют 73,3 миллиарда рублей (50,2 миллиарда внебюджетные источники), "Технологии беспроводной связи" - 141,2 миллиарда (69,2 миллиарда внебюджетные источники).

Распределение бюджета дорожных карт - результат долгих обсуждений и согласований, в которых принимали участие: Минкомсвязь, АНО "Цифровая экономика", Аналитический центр при правительстве РФ, операторы дорожных карт, а также другие участники профильной рабочей группы по федпроекту "Цифровые технологии", рассказал "РГ, директор департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике Минкомсвязи Михаил Насибулин.

"Цифры, представленные в итоговых документах, - консенсусная оценка необходимых и достаточных затрат, исходя из целей и задач, которые ставит перед собой каждая дорожная карта", - пояснил Насибулин.

Различия по объемам внебюджетного финансирования во многом объясняются потенциальным интересом в отношении той или иной технологии со стороны бизнеса и уровнем развития отдельных высокотехнологичных рынков в России в целом, добавил он.

Начиная с 2020 года, разработанные и утвержденные дорожные карты по направлениям развития "сквозных" цифровых технологий будут актуализироваться с учетом потребностей ведущих компаний в области цифровой экономики.

Кроме того, в настоящее время активная работа предполагается в рамках реализации соглашений между правительством и крупными российскими компаниями с государственным участием, рассказал Насибулин. По сути, практически каждая "сквозная" технология получила куратора в лице крупной госкомпании - в соответствии с заключенными соглашениями, "Сбербанк" займется разработкой искусственного интеллекта, РЖД будет развивать квантовые коммуникации, "Росатом" - отвечать за квантовые вычисления и технологии создания новых материалов и веществ, "Ростех" - за квантовые сенсоры, технологии распределенного реестра и новые направления узкополосной беспроводной связи для интернета вещей. Кроме того, "Ростелеком" совместно с "Ростехом" будет развивать беспроводную связь нового поколения 5G. Сейчас по каждому из направлений проходит согласование целевых показателей, в соответствии с которыми предполагается в том числе оценивать эффективность реализации дорожных карт.