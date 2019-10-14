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14.10.2019 19:00
Рубрика: Происшествия

Приказано - в тюрьму

Назначен новый начальник "Матросской Тишины"
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 231(7989)
В знаменитом столичном СИЗО "Матросская Тишина" появился новый начальник. Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

"Новым начальником СИЗО N 1 управления ФСИН России по Москве стал Виктор Пастушенко, ранее возглавлявший томский следственный изолятор", - рассказал Иван Мельников, добавив, что новый руководитель "Матросской Тишины" уже приступил к своим обязанностям.

Лет десять назад СИЗО считалось одним из лучших в стране, а потом там случилась серия скандалов

По мнению Ивана Мельникова, новый начальник сможет легко включиться в работу, так как изолятор, которым Пастушенко руководил в Томске, схож с "Матросской Тишиной", в том числе по наличию на его территории больничных корпусов.

На официальном сайте управления Федеральной службы исполнения наказаний Виктор Пастушенко уже указан в качестве начальника "Матросской Тишины". По данным "РГ", назначение состоялось приказом от 2 октября нынешнего года. До того Виктор Пастушенко семь лет служил в должности начальника СИЗО в Томске.

Фото: Аркадий Колыбалов.
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О причинах смены руководителя знаменитого СИЗО не сообщается. Предыдущий начальник - Сергей Поздеев - был назначен на этот пост в феврале 2018 года после того, как "Матросская Тишина" оказалась в эпицентре громкого скандала. Член Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева сообщила, что в "Матросской Тишине" обнаружены ВИП-камеры.

"ВИП-камеры там мало чем отличаются от стандартных номеров в отеле - полупустые, просторные, красивые и, я бы даже сказала, модные, - описывала увиденное Ева Меркачева. - Размером почти на всю стену телевизор, стильный подвесной унитаз, элегантные полочки-крючочки".

Информация о том, что комфортабельные тюремные апартаменты сдавались за плату привилегированным арестантам, официально не подтвердилась, но то, что сами по себе комфортабельные камеры в тюрьме были, это факт. Тогда руководство ФСИН перевело туда самых обычных заключенных, а в "Матросской Тишине" сменилось руководство.

До того был еще один громкий скандал: группа сотрудников изолятора организовала систему выжимания денег из состоятельных арестантов. Как рассказывают правозащитники, тем, кто мог заплатить, сразу предлагалось отдать миллион рублей за доброе отношение и хорошие условия. Кто не соглашался, попадал в камеры с недружелюбно настроенными уголовниками. В том случае дело закончилось судебными процессами и обвинительными приговорами как в отношении сотрудников, так и помогавших им заключенных.

Происшествия Правосудие Тюрьмы
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