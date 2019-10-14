Названы нобелевские лауреаты 2019 года по экономике

Из сообщения следует, что премия Шведского национального банка по экономическим наукам, учрежденная в память об Альфреде Нобеле, присуждена "за их экспериментальный подход к борьбе с глобальной бедностью".

Эстер Дюфло стала второй женщиной в истории, которой присуждена Нобелевская премия по экономике (первой в 2009 году стала Элинор Остром из США). Дюфло - французский экономист, профессор Массачусетского технологического института США.

Абиджит Банерджи - научный руководитель Дюфло, в 2011 году они выпустили совместную работу "Poor Economics: A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty", также посвященную борьбе с глобальной бедностью.

Майкл Кремер работает в Гарвардском университете США, его научные интересы связаны с исследованием стимулов. В том числе, они сосредоточены на разработке механизмов стимулирования вакцинации в развивающихся странах, а также на использовании рандомизированных методов для оценки мероприятий в области социальных наук.

В пресс-релизе Нобелевского комитета указывается, что более 700 миллионов человек по-прежнему живут на очень низкие доходы. Так, каждый год около пяти миллионов детей в возрасте до пяти лет по-прежнему умирают от болезней, которые часто можно было бы предотвратить или вылечить с помощью недорогих методов лечения. Половина детей мира по-прежнему бросают школу без базовых навыков грамотности и счета, отмечается в релизе.

Лауреаты 2019 года внедрили новый подход к получению надежных ответов о лучших способах борьбы с глобальной бедностью, подчеркивают в Нобелевском комитете. Речь идет о разделении проблемы на более мелкие и управляемые вопросы - например, наиболее эффективные меры для улучшения результатов образования или здоровья ребенка.

Так, в середине 1990-х годов Майкл Кремер и его коллеги продемонстрировали, насколько мощным может быть этот подход: они использовали полевые эксперименты для тестирования ряда мероприятий, которые могут улучшить школьные результаты в Западной Кении.

Абиджит Банерджи и Эстер Дюфло вместе с Кремером вскоре провели аналогичные исследования по другим вопросам и в других странах. Их экспериментальные методы исследования в настоящее время полностью доминируют в экономике развития, говорится в релизе Нобелевского комитета.

Результаты ученых, следовавших по стопам трех нобелевских лауреатов, значительно улучшили способность бороться с бедностью на практике. Так, прямой результат одного из исследований в том, что более пяти миллионов индийских детей воспользовались эффективными программами коррекционного обучения в школах. Другой пример - крупные субсидии на профилактическое здравоохранение, которые были введены во многих странах, говорится в релизе.

В прошлом году премию по экономике получили Уильям Нордхаус и Пол Ромер за интеграцию изменения климата в долгосрочный макроэкономический анализ и за интеграцию технологических инноваций в долгосрочный макроэкономический анализ.

Вручение премии по экономике завершает "нобелевскую неделю", которая в этом году проходила с 7 по 14 октября. Премия памяти Альфреда Нобеля по экономике учреждена не самим Альфредом Нобелем (в отличие от медицины, физики, химии и литературы), а Банком Швеции в 1969 году.