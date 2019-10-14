Названы нобелевские лауреаты 2019 года по экономике

Из сообщения следует, что премия Шведского национального банка по экономическим наукам, учрежденная в память об Альфреде Нобеле, присуждена "за их экспериментальный подход к борьбе с глобальной бедностью".
Эстер Дюфло стала второй женщиной в истории, которой присуждена Нобелевская премия по экономике (первой в 2009 году стала Элинор Остром из США). Дюфло - французский экономист, профессор Массачусетского технологического института США.
Абиджит Банерджи - научный руководитель Дюфло, в 2011 году они выпустили совместную работу "Poor Economics: A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty", также посвященную борьбе с глобальной бедностью.
Майкл Кремер работает в Гарвардском университете США, его научные интересы связаны с исследованием стимулов. В том числе, они сосредоточены на разработке механизмов стимулирования вакцинации в развивающихся странах, а также на использовании рандомизированных методов для оценки мероприятий в области социальных наук.
В пресс-релизе Нобелевского комитета указывается, что более 700 миллионов человек по-прежнему живут на очень низкие доходы. Так, каждый год около пяти миллионов детей в возрасте до пяти лет по-прежнему умирают от болезней, которые часто можно было бы предотвратить или вылечить с помощью недорогих методов лечения. Половина детей мира по-прежнему бросают школу без базовых навыков грамотности и счета, отмечается в релизе.
Лауреаты 2019 года внедрили новый подход к получению надежных ответов о лучших способах борьбы с глобальной бедностью, подчеркивают в Нобелевском комитете. Речь идет о разделении проблемы на более мелкие и управляемые вопросы - например, наиболее эффективные меры для улучшения результатов образования или здоровья ребенка.
Так, в середине 1990-х годов Майкл Кремер и его коллеги продемонстрировали, насколько мощным может быть этот подход: они использовали полевые эксперименты для тестирования ряда мероприятий, которые могут улучшить школьные результаты в Западной Кении.
Абиджит Банерджи и Эстер Дюфло вместе с Кремером вскоре провели аналогичные исследования по другим вопросам и в других странах. Их экспериментальные методы исследования в настоящее время полностью доминируют в экономике развития, говорится в релизе Нобелевского комитета.
Результаты ученых, следовавших по стопам трех нобелевских лауреатов, значительно улучшили способность бороться с бедностью на практике. Так, прямой результат одного из исследований в том, что более пяти миллионов индийских детей воспользовались эффективными программами коррекционного обучения в школах. Другой пример - крупные субсидии на профилактическое здравоохранение, которые были введены во многих странах, говорится в релизе.
В прошлом году премию по экономике получили Уильям Нордхаус и Пол Ромер за интеграцию изменения климата в долгосрочный макроэкономический анализ и за интеграцию технологических инноваций в долгосрочный макроэкономический анализ.
Вручение премии по экономике завершает "нобелевскую неделю", которая в этом году проходила с 7 по 14 октября. Премия памяти Альфреда Нобеля по экономике учреждена не самим Альфредом Нобелем (в отличие от медицины, физики, химии и литературы), а Банком Швеции в 1969 году.
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) 14 октября 2019 г.
The 2019 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded to Abhijit Banerjee, Esther Duflo and Michael Kremer “for their experimental approach to alleviating global poverty.”#NobelPrize pic.twitter.com/SuJfPoRe2N