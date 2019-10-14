Названы самые частые ошибки школьников на ЕГЭ по русскому языку

В Федеральном институте педагогических измерений назвали ошибки, которые выпускники допускали на ЕГЭ-2019.

1. Статистика показывает: самой сложной орфограммой в 2019 году оказалось "Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий". Например, слово "тащАщий" - здесь участники ЕГЭ определяют спряжение по глаголу "таскать", а не "тащить". То есть, смешивают виды глагола.

2. Вторыми по сложности оказались задания, проверяющее правописание разных суффиксов и приставок. Их выполнили в среднем 58% выпускников. Причина ошибок? Школьникам даже в 11-м классе по-прежнему сложно определить некоторые части речи. Отсюда и неправильные суффиксы.

3. С правописанием -Н- и -НН- ребята справляются чуть лучше: 65% выполняют задание на эту орфограмму правильно.

4. Грамматика у многих "егэшников" тоже хромает. Самые распространенные ошибки в работах: формы сравнительной и превосходной степеней (более лучший, самый красивейший); ошибки в падежных формах существительных (много время).

5. Выпускники не замечают нарушений в выборе падежа и предлога при близких по значению или однокоренных словах (преимущество над ним, превосходство перед другими) и в выборе падежа при производных предлогах (по окончанию спектакля).

6. Пунктуация - тоже "слабое звено". В 2019 году в ЕГЭ по русскому языку было введено новое задание на пунктуационный анализ небольшого текста. С ним справились только 32% выпускников.