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14.10.2019 18:27
Рубрика: Общество

Названы серьезные угрозы офисной работы для здоровья

Текст: Руслан Мельников
Работа в офисе может нанести серьезный вред здоровью. Об этом предупреждают сотрудники НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Их мнение приводит RT. В публикации сообщается, что неблагоприятными факторами являются высокая напряженность работы, стресс и гиподинамия. Также пагубное влияние оказывают ненормированный график и неблагоприятные условия в офисных помещениях. При этом специалисты обращают особое внимание на плохое качество воздуха, что становится причиной высокого уровня заболеваемости.

Фото: iStock
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"Главная причина сложившийся ситуации - ухудшение качества воздуха в офисных помещениях, вызванное в основном неправильно организованной вентиляцией и недостаточным воздухообменом, напряженной работой с компьютером, скученностью персонала в помещениях", - отмечают в научно-исследовательском институте.

Эксперты считают, что постоянный стресс, повышенные требования, низкая социальная поддержка, невысокая оплата труда и при этом страх потерять работу приводят к нервно-эмоциональному перенапряжению, тревожности и невротизму. В итоге возникает опасность заболеваний нервной и сердечно-сосудистой системы.

Также стрессы и высокая утомляемость в офисе могут стать причиной гинекологических заболеваний у женщин и репродуктивных проблем у мужчин. Еще одна опасность - профессиональное выгорание. От него чаще страдают сотрудники, вынужденные общаться с клиентами.

Фото: iStock
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Чтобы поддержать здоровье, специалисты советуют офисным сотрудникам заниматься физическими упражнениями, побольше пить и принимать витамины.

"Каждый час нужно ходить, прыгать, разминаться в течение 15 минут. Также во время перерывов и отдыха обязательно нужно пить воду или чай. Это позволит разгрузить почки, восстановить сосуды. Водно-солевой обмен очень важен. Если человек находится в состоянии постоянного стресса и у него напряженная работа, нужно принимать витамины D, E и магний В6, которые помогут повысить стрессоустойчивость", - рекомендует врач-терапевт Людмила Лапа.

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