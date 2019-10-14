NFC, чистый Android и низкая цена. В Россию пришел новый смартфон Nokia

Компания HMD Global объявила о старте продаж на российском рынке смартфона Nokia 6.2, а также его старшего брата - Nokia 7.2. Внешне смартфоны практически идентичны - различия в начинке.

Смартфоны Nokia 6.2 и 7.2 (в центре). Фото: HMD Global

Так, старшая модель Nokia 7.2 оснащена тройной 48-Мп камерой, разработанной совместно с Zeiss. Она поддерживает портретный режим с "профессиональным" размытием фона, ночной режим с созданием серии снимков и объединением их в один. Помимо основного модуля, присутствуют портретный и широкоугольный. В качестве процессора используется чип Snapdragon 660.

В свою очередь, Nokia 6.2 обладает более простой камерой, которая, однако, также умеет создавать портреты и снимать с широким углом. Процессор в этой модели установлен попроще - Snapdragon 636.

Оба смартфона, как обещает производитель, получат обновление до Android 10. Аппараты оснащены аккумулятором на 3500 мАч, дисплеем 6,3 дюйма и модулем NFC для платежей Google Pay.

Стоимость Nokia 6.2 c 3/32 Гб памяти обойдется в 14990 рублей, Nokia 7.2 с 4/64 Гб памяти стоит 19990 рублей. Устройства были представлены в начале сентября на выставке IFA 2019 в Берлине.