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14.10.2019 13:33
Рубрика: Спорт

Нурмагомедов подтвердил, что следующий соперник - Фергюсон

Текст: Максим Домчев

Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал, что у него нет других кандидатов на поединок кроме Тони Фергюсона.

Фото: AP Photo/Frank Franklin II
Нурмагомедов намерен провести бой на стадионе "Зенита"

В последнее время появлялось немало слухов о том, кто же станет соперником в следующем поединке Хабиба Нурмагомедова. Сам российский боец ММА подтвердил, что планирует провести бой с американцем Тони Фергюсоном.

"Скорее всего, Тони Фергюсон будет следующим, потому что больше нет других соперников. Тони заслуживает этого, и мы должны подраться", - приводит слова Хабиба Sport24.

А уже после этого может состояться бой против Жоржа Сен-Пьера, если тот сумеет сделать вес в легкой категории. Нурмагомедов в очередной раз подтвердил, что не станет менять категорию и рассчитывает, одержав еще несколько побед стать сильнейшим легковесом в истории.

Глава UFC Дана Уайт заявил, что после поединка против Фергюсона есть вероятность провести реванш для ирландца Конора Макгрегора, однако Нурмагомедов непреклонен.

"Он должен заслужить второй бой. Он может просить все, что угодно. Это ничего не изменит. Он должен вернуться. Выдать серию из нескольких побед. Потом и поговорим", - сказал чемпион.

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов
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