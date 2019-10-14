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14.10.2019 14:08
Рубрика: Культура

В датском лесу нашли огромный средневековый клад

Текст: Денис Передельский
Фото: VejleMuseerne Фото: VejleMuseerne
Фото: VejleMuseerne

Археолог музея города Вайле Каспер Терп Хегсберг обнаружил в пригородном лесу клад из примерно 1000 серебряных и медных монет средневековья, который стал самым большим сокровищем, найденным когда-либо на юго-востоке Дании.

Об открытии сообщает The History Blog. По мнению исследователей, оно прольет новый свет на историю торговли в этом районе. Клад был найден в той местности, где два года назад были обнаружены несколько монет.

Нашедшие передали их в музей Вайле. Археолог Каспер Хегсберг решил обследовать эту область с помощью металлоискателя. Он довольно быстро нашел первую же монету - она находилась на небольшой глубине. Затем детектор начал сигнализировать снова и снова, и Каспер начал находить монету за монетой.

Фото: pixabay.com
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"Такое сокровище можно найти только раз в жизни, думаю, это больше не повторится в моей карьере археолога, - говорит Хегсберг. - Я думал, что найду потерянный кошелек с 20 монетами у дороги. Но в результате обнаружил сотни монет".

Находка оказалась такой большой, что Хегсберг позвал на помощь коллегу. Вместе они выкопали большой кусок грунта и отправили его на исследование в Центр охраны природы в Вайле.

Также они нашли фрагменты керамики и ткани, к которым прилипли монеты. Оказалось, что так и был зарыт клад. Кто-то завернул монеты в ткань, а затем положил в глиняный горшок и закопал.

Кстати, в самом горшке было найдено около двухсот монет, а по пути к нему было обнаружено еще 803 монеты. Из них 80 процентов оказались серебряными, а остальные - медными.

Большая часть монет была отчеканена в городах Ганзейского союза в Германии около 1400 года. Также есть несколько датских монет, одна из них датирована 1424 годом. Это самая "молодая" монета в кладе. Видимо, примерно в это время сокровища и были спрятаны.

Исследователи подсчитали, что 600 лет назад на найденные деньги можно было купить 10 коров. Хватило бы этой суммы и на то, чтобы прокормить семью фермера на протяжении более года.

В первой половине XV века Эрик Померанский правил Данией, между которой и ганзейскими городами Северной Германии происходили значительные конфликты. Некоторые из них затем переросли в полномасштабные войны.

Несмотря на это, Ганзейский союз оставался главным торговым партнером Дании на протяжении всего периода своего существования. Видимо, этим и объясняется большое количество немецких монет в кладе.

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