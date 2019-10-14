Патриарх Кирилл: Демократия может сочетаться с религиозными ценностями

Демократический характер государства не должен приводить к массовой секуляризации и отказу от традиционных христианских ценностей, подчеркнул патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с президентом Швейцарии Йоханном Шнайдером-Амманом.

- Мы глубоко убеждены в том, что демократическое устройство государства не обязательно должно сопровождаться тотальной секуляризацией и вытеснением христианских и вообще религиозных ценностей из жизни общества, - цитирует слова патриарха ТАСС.

Предстоятель Русской церкви отметил, что в ней с тревогой наблюдают за теми процессами, которые происходят сегодня в западном обществе.

Он напомнил, что Русская православная церковь находится в диалоге со всеми парламентскими партиями. "Церковь не поддерживает ни одну из партий, но с каждой из партий, присутствующих в парламенте, у нас есть диалог, и мы ценим возможность обмениваться мнениями и вносить свой вклад в развитие демократического устройства нашей страны и сохранение тех нравственных ценностей, без которых жизнь человека подвергается большой опасности", - сказал он.

Он также отметил, что, несмотря на различия, Россию и Европу беспокоят одинаковые проблемы, и призвал скоординировать усилия в их решении. В преддверии парламентских выборов швейцарцев беспокоят темы социального неравенства, климата и экологии, миграции. Эти проблемы, имеющие глобальное измерение, по мнению патриарха, можно и должно решать вместе, и здесь многое зависит как от международных организаций, штаб-квартиры которых находятся в Швейцарии, так и от двусторонних отношений между странами и более широкого диалога, в котором готова принять и принимает участие и Русская церковь.

Президент Швейцарии выразил готовность предоставить площадку для диалога в преодолении раскола, который сложился в православии после признания Константинопольским патриархатом так называемой "Православной церкви Украины".

- В нашей реальности мы страдаем больше от равнодушия и безразличия, чем от расколов, - сказал он. - У вас вызывает озабоченность вопрос единства православной церкви на фоне происходящего на Украине, а у нас - озабоченность в связи с тем, что многие люди, к сожалению, равнодушны к вопросам веры и религиозных ценностей. Мы признаны как страна, которая оказывает добрые услуги и которая умеет это делать, мы с удовольствием предоставим свои услуги, чтобы можно было искать решение, устраивающее всех. Президент Швейцарии также выразил надежду, что РПЦ окажет помощь церквям Европы в вопросе сохранения и отстаивания общих нравственных христианских ценностей.