Первые смартфоны Samsung получили Android 10. Вот список моделей

Компания Samsung начала рассылку первых бета-версий своих фирменных прошивок OneUI 2.0, работающих под управлением новейшей Android 10. Присоединиться к тестированию могут обладатели флагманских устройств предыдущего поколения.

Samsung Galaxy S10e. Фото: Алексей Петров/РГ

Как пишет SamMobile, с помощью приложения Samsung Members владельцы смартфонов Galaxy S10, S10+ и S10e могут отправить заявку и получить доступ к новейшей оболочке OneUI и Android 10.

На первом этапе возможность была доступна жителям Южной Кореи, но уже с понедельника, 14 октября, география эксперимента расширилась, включив в себя Германию и Соединенные Штаты.

В новой фирменной оболочке Samsung появилась поддержка жестов для безрамочных смартфонов, повысилось удобство управления одной рукой, расширились возможности обратной беспроводной зарядки, появилась "Корзина" для контактов и файлов.