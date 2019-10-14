Первые смартфоны Xiaomi получили новую MIUI 11. Список моделей

В Китае первые модели смартфонов Xiaomi начали получать доступ к стабильной сборке фирменной оболочки MIUI 11. Владельцам "глобальных" версий предлагается немного подождать.

Так, установить новую прошивку могут обладатели Redmi 7, Redmi Note 7 и Redmi Note 7 Pro, а также Redmi K20. Кроме того, оболочка стала доступна на моделях Xiaomi Mi 8, Mi Mix 2S, Mi 9 SE, Mi Mix 2 и Mi Max 3.

Выход MIUI 11 для глобального рынка намечен на 16 октября. Ожидается, что в этот день в Индии будет анонсирован "дешевый монстр" Redmi Note 8 Pro, который был представлен в России 8 октября.

В MIUI 11 пользователям смартфонов станут доступны новые шрифты, системные звуки и переработанный интерфейс, а также обновленная система Always-On Display.