Песков прокомментировал идею изучения "путинизма"

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков согласен с мнением помощника главы государства Владислава Суркова о важности исследования идеологии Владимира Путина.

"Мне не совсем импонирует название "путинизм", - сказал журналистам Песков. При этом он согласился с Сурковым, что, безусловно, практически 20 лет, в ходе которых Владимир Путин был у власти, - это очень важные годы в истории развития страны и всего мира, и роль Путина здесь умалять нельзя.

"Конечно, опыт руководства Путина, его методы, эффект Путина как с точки зрения внутрироссийских и международных дел - и разрушения монополярного гегемонизма, и поэтапного перехода в сторону многополярности и роста идей суверенности - в этом плане, конечно, трудно переоценить вклад Путина", - подчеркнул Песков. "И, конечно, ученые, политологи здесь имеют большой участок работы для изучения", - добавил он.

На вопрос, какой идеологией руководствуется президент, его пресс-секретарь ответил, что "исключительным прагматизмом, направленным на развитие страны". Об этом подходе Путин не раз сам говорил, и ничего здесь не меняется.