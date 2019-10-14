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14.10.2019 20:21
Рубрика: Общество

"Тройка" за самоанализ

Писатель плохо написал сочинение по своему же рассказу?
Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 231(7989)
Новосибирский писатель Виталий Сероклинов решил помочь восьмикласснице: написал за девочку сочинение по собственному рассказу. Однако его "школьное творение" учителя оценили лишь… на тройку. Причем с комментарием: "Автор писал совсем о другом".

- Год назад я случайно наткнулся на информацию, что один из моих первых рассказов "Пряники" выбрали для школьной олимпиады по литературе, причем в Москве и Санкт-Петербурге, - рассказывает Виталий Сероклинов. - Мне стало интересно, я нашел задание на одном из школьных интернет-форумов. Оказалось, что фамилия Сероклинов вклинилась между Сашей Черным и Лермонтовым. Конечно, приятно. Хотя думаю, мое творчество выбрали ради удобства: все мои рассказы, включая "Пряники", - это истории на полторы странички. Ученик может быстренько прочитать целое произведение и проанализировать его.

"Пряники" - реальный сюжет из детства будущего писателя. В пять лет он серьезно заболел. С этого рассказ и начинается.

- Когда стало полегче и я попросил есть, батя обрадовался, спрашивает: "Чего хочешь?". "Парного молока и пряников". А на дворе ночь, молоко-то отец у соседки попросил. А пряники где взять? Магазин закрыт. Но вскоре батя и пряников принес, я поел да уснул...

Разбудил мальчишку разговор на повышенных тонах: в комнате сидел участковый, отчитывал отца. Оказалось, тот разбил витрину магазина возле дома, взял пряники и принес сыну. Пытался достучаться до продавщицы, но… "Татка не открывала", - оправдывался отец. Когда стекло выбил - порезал руку, вот местный Анискин по каплям крови "преступника" и нашел.

- Но когда милиционер понял, что это для сына пряники, что вот он я, только что чуть не помер - простил батю. Сказал только: "Спишу на неустановленных хулиганов, ты только стекло в витрину вставь", - пересказывает Виталий Сероклинов. - Такой вот нехитрый сюжет. Рассказ взяли в сборник "Русские дети", и, видимо, столичных педагогов все устроило.

Писателя в соцсетях разыскал отец юной олимпиадницы. Ей нужно было сдать сочинение в триста слов - больше, чем сам рассказ. От школьников требовался лексический и смысловой анализ. Вот родители ученицы и решили обратиться за помощью к "первоисточнику". Писателю задание проанализировать собственный рассказ показалось интересным, он согласился.

- И вот отец девочки пишет: педагоги сочли анализ поверхностным, а выводы неверными. Им лучше меня известно, что я хотел сказать. Когда я рассказал историю про мою "тройку" и "Пряники" в сети, там начали живо обсуждать ее. И меня поразило, что многие со знанием дела говорили, по какой статье следовало бы судить и отца, принесшего пряники, и милиционера с его попустительским отношением. Наверное, учитель, влепивший девочке "тройку" за мое сочинение, ждал какого-то такого анализа, - иронизирует новосибирский писатель. - Сейчас моя дочь тоже участвует в олимпиаде по литературе. Но у нее, слава богу, сочинение по Конан Дойлу.

Общество Образование Культура Литература
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