Пищевые компании могут отнести к наиболее вредным производствам

С 2024 года продовольственные компании по инициативе Минприроды могут внести в список наиболее негативно влияющих на окружающую среду. Сейчас в него входят химические и нефтяные производства.

Если это произойдет, у продовольственных компаний появятся дополнительные многомиллиардные расходы, плюс у контролирующих органов появится к ним повышенное внимание. Об этом пишет "Коммерсант".

В частности, в письме руководителя общественного совета при Минсельхозе России Андрея Бодина к замглавы Минприроды Владимиру Логинову отмечается, что к первой категории по уровню негативного воздействия с 1 января 2024 года планируется отнести крупных изготовителей мясной, молочной, масложировой продукции, сахарные заводы. В этом случае компании будут обязаны платить стопроцентную ставку платы за негативное воздействие на окружающую среду в случае превышения нормативов, получать комплексные экологические разрешения, применять наилучшие доступные технологии.

По словам исполнительного директора Масложирового союза Михаила Мальцева, изготовление пищевых масел и жиров почти безотходно, и выбросы не превышают предельных нормативов.