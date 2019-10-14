Дискуссия о том, надо ли возвращать смертную казнь в уголовную политику нашей страны, ведется уже много лет. Все аргументы как за, так и против давно уже выложены на стол. Они носят как морально-этический, так и прагматический характер.

Сторонники смертной казни напирают на весьма субъективное понятие справедливости, восходящее к доисторическому принципу "око за око" и архаическому восприятию душегуба как нелюдя. Прагматическая аргументация заключается в якобы профилактическом значении смертной казни за счет запугивания потенциальных преступников.

Противники смертной казни в ответ приводят результаты многочисленных исследований, доказывающих, что наличие смертной казни никак не влияет на криминогенную обстановку в стране, а служит лишь орудием мести со стороны государства. Говоря о возможности судебных ошибок, они приводят примеры, когда люди, проведшие десятки лет в заключении, в итоге были признаны невиновными.

Морально-этическую аргументацию лучше всех изложил академик Д.С. Лихачев: "Смертная казнь … воспитывает равнодушие к чужой жизни, создает эффект привыкания к смерти, вызывает появление профессиональных убийц от правоохранительных органов (те несчастные, что приводят смертный приговор в исполнение. Кто думал о них и их дальнейшей судьбе?) А мне пришлось слышать исповедь человека, расстрелявшего по постановлениям "троек" не одну сотню людей, а затем ставшего бандитом-убийцей из-за приобретенной внутренней потребности убивать. Обесценивание человеческой жизни опасно". Аргументы противников смертной казни мне представляются гораздо более убедительными.

Однако власти, принимая решение об отмене или возвращении смертной казни, использовали те или иные аргументы лишь как повод, а на самом деле исходили из сугубо политических или сугубо конъюнктурных соображений.

Сторонники смертной казни напирают на принцип "око за око". Противники доказывают, что она не снижает преступность, а служит лишь орудием мести

Впервые смертная казнь в России, да и во всей Европе была отменена в 1741 году Елизаветой Петровной, взошедшей на престол в результате дворцового переворота, дабы показать, насколько она милостива ко своим подданным. Однако в 1754 году, когда количество недоброжелателей императрицы заметно увеличилось, смертная казнь была возвращена. Разгул умерщвления государством своих подданных случился при Екатерине Великой в ходе подавления пугачевского бунта и кроме прочего стал причиной зарождения в Российской империи идеи правового государства. При последующих царях смертная казнь существовала, но применялась очень редко - буквально единицы казненных за годы правления того или иного императора.

Однако с началом революционных брожений количество смертных приговоров резко возросло - только в 1905-1906 годах порядка 4 тысяч расстрелов. Но это, как известно, не помогло.

Новая демократическая власть в лице Временного правительства смертную казнь отменила, но практически тут же в июле 1917 года ее вернула, дабы прекратить дезертирство крестьян в солдатских шинелях, рвавшихся домой, чтобы принять участие в черном переделе земли. Не помогло - армия разбежалась.

Якобы еще более демократическая советская власть 28 октября 1917 года смертную казнь вновь отменила, но 21 февраля 1918 года опять же вернула как главный инструмент красного террора.

По окончании гражданской войны 17 января 1920 года советская власть, стремясь доказать преимущество социализма над капитализмом, отменила применение высшей меры наказания, но опять ненадолго - до 20 марта того же года.

В 1961 году, дабы противостоять проявлениям рыночных отношений в стране, смертную казнь стали применять к экономическим преступлениям против социалистической собственности

С 1922 года высшая мера социальной защиты надолго устроилась в Уголовном кодексе РСФСР, став наиболее убедительным средством политических репрессий 30-х годов. Чтобы дать выход благородной ярости советских людей по отношению к нацистским захватчикам и их пособникам применялась практика их публичных казней в ряде городов СССР. В послевоенные годы, стремясь подтвердить свой резко возросший международный авторитет как главного победителя германского нацизма и оплота борьбы за мир во всем мире, руководство СССР 26 мая 1947 года опубликовало Указ Президиума Верховного Совета "Об отмене смертной казни". Однако накануне нового витка политических репрессий в 1950 году вернула ее обратно по отношению к изменникам Родины, шпионам, подрывникам-диверсантам.

В 1961 году, дабы противостоять проявлениям рыночных отношений в стране, смертную казнь стали применять к экономическим преступлениям против социалистической собственности. Причем задним числом, что вообще не лезет ни в какие правовые рамки. И опять не помогло - теневая экономика, наоборот, стала бурно развиваться, что послужило одной из причин краха СССР.

В советское время отмена и возвращение смертной казни, как, впрочем, и другие "новеллы" уголовной политики, осуществлялись сверху. Научных обоснований и дискуссий в СССР на эту тему не было, да и, как видно, не могло быть.

Многочисленные исследования, проводимые за рубежом и имевшие место в России до 1917 года, были забыты или недоступны для исследователей и тем более для широких слоев населения. Советские вожди сознательно при помощи смертной казни ожесточали народ, доводили его до восторга, ужаса и одновременно старались обеспечить "всеобщее удовлетворение населения".

Вряд ли Сталин или Вышинский не имели доступа, в частности, к "Исследованию о смертной казни" А.Ф. Кистяковского (1867 г.), в котором автор делает вывод о том, что "влияние смертных казней не выражается только в общем ожесточении нравов народа, но является ближайшею и непосредственною причиною, вызывающею новые тяжкие убийства; пролитие крови в виде смертной казни развивает манию убийства".

В спокойные времена смертная казнь, если не отсутствует, то практически не применяется, поскольку смертные приговоры не раз провоцировали в обществе политическую напряженность, раздували классовую и вообще социальную ненависть

Из приведенной краткой истории вопроса достаточно очевидно, что смертная казнь актуализируется в условиях нарастания социальной напряженности или борьбы за власть.

В спокойные времена она если не отсутствует, то практически не применяется, поскольку смертные приговоры не раз провоцировали политическую напряженность, раздували классовую и вообще социальную ненависть.

С 1996 года смертная казнь в Российской Федерации не применяется. Не только и не столько потому, что таковы наши обязательства перед Советом Европы, а потому, что в соответствии с нашей Конституцией мы строим правовое государство, в котором не власть стоит над законом, но закон над властью, а человеческая жизнь представляет собой одну из высших ценностей и отобрать ее не может никто. Даже государство.

Кроме того, нельзя забывать и о судебных ошибках. Могут ли они быть в принципе исключены?

Да, с преступностью надо бороться. Но не путем ужесточения наказания, а добиваясь того, чтобы оно было неотвратимым.

При невысоком проценте раскрываемости преступлений мы, ужесточая наказание, фактически караем одного преступника за нескольких, остающихся на свободе и продолжающих творить свое черное дело. Более того, страх поплатиться за свои преступления жизнью вынуждает преступника идти на самые жестокие меры, чтобы избежать правосудия. В результате гибнут ни в чем не повинные люди.

В заключение еще раз напомню позицию Д.С.Лихачева, высказанную на страницах "Российской газеты" (Лихачев Д. Ни правого, ни виновного не убивайте // Российская газета. 1999. 31 марта. № 60). Со ссылкой на собственный опыт нахождения в ГУЛАГе академик в 1999 г. писал: "Смертная казнь в основном рассчитана на то, чтобы припугнуть потенциального преступника. Опыт показывает, что она не достигает этой своей главной цели. Напротив, она воспитывает равнодушие к чужой жизни, создает эффект привыкания к смерти".