Появился новый фейк о наших военных в Сирии

Новости

Глава дипломатии ЕС поддержала план решения конфликта в Донбассе 20:33
В Петербурге сменился глава комитета по благоустройству 20:32
Лавров рассказал, как стать министром иностранных дел 20:08
Лавров: Ассанжа могут пытать в британской тюрьме 20:06
Пентагон приказал всем американским войскам покинуть северную Сирию 19:57
"Джокер" продолжает лидировать в российском прокате 19:38
В Ленобласти ребенку сделали переливание крови в утробе матери 19:28
Фура Филиппа Киркорова чуть не застряла в Печоре 19:15
Москалькова назвала мутантом подозреваемого в убийстве школьницы 19:09
Москва-река изменила цвет в районе набережной Шевченко 19:06
В Перми водитель иномарки сбил группу детей 18:52
В Болгарии умер прибывший на матч сборной английский болельщик 18:51
В Астрахани вынесен приговор педофилу, совратившему 43 ребенка 18:45
У "Братьев по оружию" и "Тихого океана" появится продолжение 18:43
Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением 18:42
Мосгорсуд признал законным приговор Котову за нарушения на митингах 18:30
Названы серьезные угрозы офисной работы для здоровья 18:27
В поднятой со дна Черного моря артустановке Stug-III обнаружен арсенал 18:17
Путин и саудовский король обменялись подарками 18:06
Губернатор Севастополя рассказал о работе с погибшим мэром Абакана 18:02
С ранцем за спиной: Lada Largus получил второй багажник 18:00
Ушаков прокомментировал кандидатуру нового посла США 17:57
В Японии выяснили, чем опасны для хозяев квартиры дверные глазки 17:51
В Иране назвали виновного в нападении на танкер Sabity 17:38
На Кипре обнаружена мощная 2300-летняя крепость 17:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие продукты могут стать ядовитыми при неправильном хранении
Какие продукты могут стать ядовитыми при неправильном хранении
Ученые назвали главные страхи поколения Z
Ученые назвали главные страхи поколения Z
Задайте вопрос ректору Финансового университета Михаилу Эскиндарову
Задайте вопрос ректору Финансового университета Михаилу Эскиндарову
14.10.2019 20:05
Рубрика: Власть

Анонимно и не доказано

Появился новый фейк о наших военных в Сирии
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 231(7989)
В военном ведомстве России жестко отреагировали на статью в американской газете New York Times, в которой утверждалось, что наша авиация якобы разбомбила в Сирии несколько госпиталей.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков высказал сожаление, что серьезное издание стало жертвой манипуляций со стороны террористов и британских спецслужб. Генерал сообщил, что вопреки представлениям нью-йоркской редакции реальный уровень жизни сирийцев в зоне деэскалации Идлиб, находящейся под контролем запрещенной в РФ террористической группировки "Джабхат ан-Нусра", совершенно иной.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Путин призвал вывести незаконные иностранные войска из Сирии

"Гаджеты, современные сканеры радиоэфира, ноутбуки в защищенном исполнении, подключение к интернету - все это совершенно недоступно мирному населению, озабоченному прежде всего ежедневным физическим выживанием под гнетом террористов", - заявил Конашенков. Продемонстрированные в видеоролике дорогостоящую аппаратуру и специализированный софт он назвал разведывательно-боевым приложением к так называемой системе оповещения населения об авиаударах на основе разработки американской компании Hala Systems.

В Минобороны России пояснили: развертывание данной системы, первоначально называвшейся Sentry, и сопряжение всех наблюдательных постов на территории провинции Идлиб в единую сеть осуществлялось под контролем британской военной разведки еще с августа 2016 года. По данным наших военных, все так называемые наблюдательные посты развернуты и эксплуатируются исключительно курируемыми и финансируемыми из британской казны подразделениями "Белых касок".

Издание стало жертвой манипуляций со стороны террористов и британских специальных служб

- Именно факт принадлежности к действующим под эгидой "Джабхат ан-Нусры" "Белым каскам", а не природная скромность или опасения за безопасность объясняет абсолютную анонимность всех "активистов" в материале NYT, - заявил официальный представитель Минобороны России.

Конашенков уточнил, что передача координат целей пилотам наших бомбардировщиков в Сирии не ведется в открытом радиоэфире. Поэтому все представленные NYT "доказательства" участия русских в нанесении ударов по госпиталям в Сирии, цитируем, "не стоят даже бумаги, на которой они были напечатаны".

Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости
Слышали звон: как появились слухи о проблемах российских ракет в Сирии

Редакцию газеты почему-то не удивил и факт нахождения якобы разбомбленного "госпиталя для мирных жителей" на значительном удалении от населенного пункта, в заглубленной пещере, где невозможно соблюсти даже минимально необходимые условия для нормального лечения людей.

Неделю назад в находящуюся в непосредственной близости от этих мест пещеру наши военные привозили более 80 корреспондентов российских и зарубежных СМИ. Репортеры убедились, что в действительности в подобных пещерах, а точнее, в хорошо защищенных бункерах террористов, находятся огромные запасы оружия и боеприпасов (включая арсенал западного производства), тюрьмы, ниши для укрытия танков, противогазы, продовольствие и санитарные принадлежности. Фото таких находок имеются в Минобороны России.

Конашенков обратил внимание и на другой факт: по странному совпадению материал в NYT опубликовали сразу после появления в западных СМИ разоблачительных материалов о реальном предназначении пещер террористов в Идлибе.

Власть Безопасность Армия В мире Ближний Восток Сирия Правительство Минобороны Военная операция РФ в Сирии Ситуация в Сирии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Владимир Путин провел переговоры с саудовским монархом
Кремль ответил на вопросы о ситуации на севере Сирии
В Госдуме оценили сообщения о потерях ЕС от антироссийских санкций
Медведев потребовал отчитаться за срыв строительства соцобъектов
Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением