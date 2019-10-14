Появился новый фейк о наших военных в Сирии

В военном ведомстве России жестко отреагировали на статью в американской газете New York Times, в которой утверждалось, что наша авиация якобы разбомбила в Сирии несколько госпиталей.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков высказал сожаление, что серьезное издание стало жертвой манипуляций со стороны террористов и британских спецслужб. Генерал сообщил, что вопреки представлениям нью-йоркской редакции реальный уровень жизни сирийцев в зоне деэскалации Идлиб, находящейся под контролем запрещенной в РФ террористической группировки "Джабхат ан-Нусра", совершенно иной.

"Гаджеты, современные сканеры радиоэфира, ноутбуки в защищенном исполнении, подключение к интернету - все это совершенно недоступно мирному населению, озабоченному прежде всего ежедневным физическим выживанием под гнетом террористов", - заявил Конашенков. Продемонстрированные в видеоролике дорогостоящую аппаратуру и специализированный софт он назвал разведывательно-боевым приложением к так называемой системе оповещения населения об авиаударах на основе разработки американской компании Hala Systems.

В Минобороны России пояснили: развертывание данной системы, первоначально называвшейся Sentry, и сопряжение всех наблюдательных постов на территории провинции Идлиб в единую сеть осуществлялось под контролем британской военной разведки еще с августа 2016 года. По данным наших военных, все так называемые наблюдательные посты развернуты и эксплуатируются исключительно курируемыми и финансируемыми из британской казны подразделениями "Белых касок".

Издание стало жертвой манипуляций со стороны террористов и британских специальных служб

- Именно факт принадлежности к действующим под эгидой "Джабхат ан-Нусры" "Белым каскам", а не природная скромность или опасения за безопасность объясняет абсолютную анонимность всех "активистов" в материале NYT, - заявил официальный представитель Минобороны России.

Конашенков уточнил, что передача координат целей пилотам наших бомбардировщиков в Сирии не ведется в открытом радиоэфире. Поэтому все представленные NYT "доказательства" участия русских в нанесении ударов по госпиталям в Сирии, цитируем, "не стоят даже бумаги, на которой они были напечатаны".

Редакцию газеты почему-то не удивил и факт нахождения якобы разбомбленного "госпиталя для мирных жителей" на значительном удалении от населенного пункта, в заглубленной пещере, где невозможно соблюсти даже минимально необходимые условия для нормального лечения людей.

Неделю назад в находящуюся в непосредственной близости от этих мест пещеру наши военные привозили более 80 корреспондентов российских и зарубежных СМИ. Репортеры убедились, что в действительности в подобных пещерах, а точнее, в хорошо защищенных бункерах террористов, находятся огромные запасы оружия и боеприпасов (включая арсенал западного производства), тюрьмы, ниши для укрытия танков, противогазы, продовольствие и санитарные принадлежности. Фото таких находок имеются в Минобороны России.

Конашенков обратил внимание и на другой факт: по странному совпадению материал в NYT опубликовали сразу после появления в западных СМИ разоблачительных материалов о реальном предназначении пещер террористов в Идлибе.