Премьер Украины отдохнул в компании неонацистов

Доподлинно неизвестно, о чем думал Гончарук, собираясь в киевский пивной бар на "ветеранскую вечеринку" в честь Дня защитника Украины, но мизансцена получилась следующая: гвоздем программы концерта с участием премьера значилась группа "Секира Перуна", воспевающая в своих песнях Адольфа Гитлера, Рудольфа Гесса и войска СС, и потому особо любимая украинскими патриотами. Отдельную симпатию у этой публики вызывает бывший барабанщик по кличке Демьян, участвовавший когда-то в нападении на киевскую синагогу. В роли импресарио и организатора концерта с участием премьера выступил радикал Андрей Медведько - один из двух убийц писателя и журналиста Олеся Бузины, ставший с недавних пор государственным деятелем, членом общественного совета антикоррупционного бюро (НАБУ). Его участие в преступлении доказано всеми экспертизами, сам он этого не отрицает и даже бравирует. Тем не менее при президентстве Порошенко суд под давлением неонацистов отпустил Медведько и его подельника Дениса Полищука на свободу. Наконец, о том, что на концерте присутствует премьер, первым в социальных сетях сообщил главарь запрещенной в России экстремисткой организации С14 Евгений Карась - организатор цыганских погромов, внештатный сотрудник Службы безопасности Украины.
У Гончарука было время передумать и уйти - формат предстоящего мероприятия исчерпывающе объясняла нацистская символика на сцене и в зале (в 2018 году против "Секиры Перуна" из-за этого возбуждалось уголовное дело. - Прим. РГ). Но глава украинского правительства остался и даже приветствовал со сцены собравшихся "ветеранов войны с Россией".
"Спасибо вам, что вы есть. То, что вы есть, дает нам возможность жить на мирной земле под мирным небом и заниматься тем, что, как мне кажется, мы неплохо умеем. Мы на вас работаем. Я на вас работаю. Спасибо вам и празднуйте! Вы очень крутые", - заявил Гончарук со сцены.
На имеющихся видео реакция зала не показана, но обычно на концертах "Секиры Перуна" в качестве одобрения принято вскидывать правую руку вверх, как это восемьдесят лет назад делали герои их песен. Не исключено, что Гончарук, оставшийся в зале, даже подпевал известному украинскому хиту с припевом "Рудольф Гесс - помощь и сила в боях".
Позже Гончарук в Facebook подтвердил свое участие в неонацистском шабаше. Он объяснил это желанием "поздравить ветеранов и поговорить о наболевшем", но идеологическую наполненность мероприятия благоразумно оставил без комментариев. Не последовало оценки премьерского уик-энда и со стороны офиса президента: анонимные инсайдеры сообщили в социальных сетях только о том, что Гончарук получил от Зеленского "устное порицание". В действительности причины скандала лежат на поверхности: в преддверии 14 октября, когда украинские патриоты отмечают годовщину создания бандеровских банд - Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России. - Ред.), и протестуют против "формулы Штайнмайера", новая власть решила словом и делом доказать свою близость с патриотами. И если Гончарук явился к неонацистам на концерт, то президент Зеленский обратился к ним в Facebook с воззванием, в котором обещал, что не предаст их самих и их дело, призвал их соблюдать порядок и "не делать своими руками подарков нашим врагам". Последними он назвал "российское телевидение", но если продолжить мысль украинского президента и разобрать заложенные в его обращении смыслы, то окажется, что во враги Зеленский записал всех, кто желает мира на Донбассе и исполнения Минских соглашений, то есть большинство своих избирателей, и отчасти Париж с Берлином. С друзьями он и его премьер, очевидно уже определились.