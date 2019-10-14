Премьер Украины отдохнул в компании неонацистов

Премьер Украины Алексей Гончарук посетил рок-концерт и попал в серьезный, даже по украинским меркам, скандал. Дело в том, что аудиторией этого мероприятия были местные неонацисты, а его организацией занимался до сих пор не осужденный убийца. Любой европейский чиновник после подобного наверняка был бы выброшен из власти с волчьим билетом еще до того, как затихнут последние аккорды. Но председатель правительства Украины выглядел на фоне стилизованных свастик вполне органично и, наверное, поэтому не был публично осужден главой государства, знающим толк в шоу-политике.

Доподлинно неизвестно, о чем думал Гончарук, собираясь в киевский пивной бар на "ветеранскую вечеринку" в честь Дня защитника Украины, но мизансцена получилась следующая: гвоздем программы концерта с участием премьера значилась группа "Секира Перуна", воспевающая в своих песнях Адольфа Гитлера, Рудольфа Гесса и войска СС, и потому особо любимая украинскими патриотами. Отдельную симпатию у этой публики вызывает бывший барабанщик по кличке Демьян, участвовавший когда-то в нападении на киевскую синагогу. В роли импресарио и организатора концерта с участием премьера выступил радикал Андрей Медведько - один из двух убийц писателя и журналиста Олеся Бузины, ставший с недавних пор государственным деятелем, членом общественного совета антикоррупционного бюро (НАБУ). Его участие в преступлении доказано всеми экспертизами, сам он этого не отрицает и даже бравирует. Тем не менее при президентстве Порошенко суд под давлением неонацистов отпустил Медведько и его подельника Дениса Полищука на свободу. Наконец, о том, что на концерте присутствует премьер, первым в социальных сетях сообщил главарь запрещенной в России экстремисткой организации С14 Евгений Карась - организатор цыганских погромов, внештатный сотрудник Службы безопасности Украины.

Позже Гончарук в Facebook подтвердил свое участие в неонацистском шабаше

У Гончарука было время передумать и уйти - формат предстоящего мероприятия исчерпывающе объясняла нацистская символика на сцене и в зале (в 2018 году против "Секиры Перуна" из-за этого возбуждалось уголовное дело. - Прим. РГ). Но глава украинского правительства остался и даже приветствовал со сцены собравшихся "ветеранов войны с Россией".

"Спасибо вам, что вы есть. То, что вы есть, дает нам возможность жить на мирной земле под мирным небом и заниматься тем, что, как мне кажется, мы неплохо умеем. Мы на вас работаем. Я на вас работаю. Спасибо вам и празднуйте! Вы очень крутые", - заявил Гончарук со сцены.

На имеющихся видео реакция зала не показана, но обычно на концертах "Секиры Перуна" в качестве одобрения принято вскидывать правую руку вверх, как это восемьдесят лет назад делали герои их песен. Не исключено, что Гончарук, оставшийся в зале, даже подпевал известному украинскому хиту с припевом "Рудольф Гесс - помощь и сила в боях".

Позже Гончарук в Facebook подтвердил свое участие в неонацистском шабаше. Он объяснил это желанием "поздравить ветеранов и поговорить о наболевшем", но идеологическую наполненность мероприятия благоразумно оставил без комментариев. Не последовало оценки премьерского уик-энда и со стороны офиса президента: анонимные инсайдеры сообщили в социальных сетях только о том, что Гончарук получил от Зеленского "устное порицание". В действительности причины скандала лежат на поверхности: в преддверии 14 октября, когда украинские патриоты отмечают годовщину создания бандеровских банд - Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России. - Ред.), и протестуют против "формулы Штайнмайера", новая власть решила словом и делом доказать свою близость с патриотами. И если Гончарук явился к неонацистам на концерт, то президент Зеленский обратился к ним в Facebook с воззванием, в котором обещал, что не предаст их самих и их дело, призвал их соблюдать порядок и "не делать своими руками подарков нашим врагам". Последними он назвал "российское телевидение", но если продолжить мысль украинского президента и разобрать заложенные в его обращении смыслы, то окажется, что во враги Зеленский записал всех, кто желает мира на Донбассе и исполнения Минских соглашений, то есть большинство своих избирателей, и отчасти Париж с Берлином. С друзьями он и его премьер, очевидно уже определились.