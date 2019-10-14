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Продюсер звезды "Дома 2" прокомментировала ее избиение на корпоративе

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    14.10.2019, 10:50
Текст:   Олег Усков

Диана Бичарова, продюсер участницы телестройки "Дом 2" Маргариты "Марго" Овсянниковой, прокомментировала инцидент, в ходе которого ее работодатель была избита неизвестной во время корпоратива в подмосковном Серпухове.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Видео произошедшего появилось в Instagram Марго.

По словам Бичаровой, Марго планирует написать заявление в полицию. Но для начала необходимо установить личность нападавшей. В чем должны помочь записи с камеры наблюдения.

"Мы ее (атаковавшую теледиву злодейку - "РГ-Кинократия"), к сожалению, не видели. Когда мы начали растаскивать все это дело, мы занялись Марго, у нее текла кровь", - уточнила Бичарова в комментарии РЕН ТВ.

При этом представитель акцентировала, что с нападавшей Марго не знакома.

Маргарита Овсянникова родилась в 1996 году в Донецке. Участницей телестройки стала в октябре 2017-го, вскоре отметив это дракой с другой участницей проекта. Где также не обошлось без таскания за волосы.

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