Продюсер звезды "Дома 2" прокомментировала ее избиение на корпоративе

Диана Бичарова, продюсер участницы телестройки "Дом 2" Маргариты "Марго" Овсянниковой, прокомментировала инцидент, в ходе которого ее работодатель была избита неизвестной во время корпоратива в подмосковном Серпухове.

Видео произошедшего появилось в Instagram Марго.

По словам Бичаровой, Марго планирует написать заявление в полицию. Но для начала необходимо установить личность нападавшей. В чем должны помочь записи с камеры наблюдения.

"Мы ее (атаковавшую теледиву злодейку - "РГ-Кинократия"), к сожалению, не видели. Когда мы начали растаскивать все это дело, мы занялись Марго, у нее текла кровь", - уточнила Бичарова в комментарии РЕН ТВ.

При этом представитель акцентировала, что с нападавшей Марго не знакома.

Маргарита Овсянникова родилась в 1996 году в Донецке. Участницей телестройки стала в октябре 2017-го, вскоре отметив это дракой с другой участницей проекта. Где также не обошлось без таскания за волосы.