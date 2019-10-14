Проект о блокировке сайтов о жестоком обращении с животными внесли в ГД

Пока что информация о жестоком обращении с животными может признаваться запрещенной к распространению на территории РФ только по решению суда. Однако судебная процедура является достаточно длительной - не менее трех месяцев.

По мнению автора, необходим более оперативный механизм. Ведь такой контент, по словам Бурматова, способен "причинить вред психическому здоровью неограниченного круга лиц, в том числе несовершеннолетних".

При этом безнаказанными нарушители не останутся. В случае выявления признаков состава преступления соответствующая информация будет передаваться в правоохранительные органы для принятия мер реагирования.

Заниматься блокировкой, согласно законопроекту, будет уполномоченный орган, который определит правительство РФ.