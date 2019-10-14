Путин подписал указ о представителях Минсельхоза за границей

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о направлении за рубеж 50 атташе для продвижения сельхозпродукции. Документ об этом опубликован на официальном портале правовой информации.

Такие меры предусмотрены для обеспечения интересов России в сфере агропромышленного комплекса за рубежом.

"Разрешить начиная с 2020 года Министерству сельского хозяйства РФ иметь своих представителей в 50 иностранных государствах", - говорится в документе.

Представители Минсельхоза будут осуществлять свои функции в составе дипломатических представительств РФ без включения в штатную численность этих представительств.