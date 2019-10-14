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14.10.2019 21:07
Рубрика: Власть

Путин преподнес редкий подарок наследному принцу Саудовской Аравии

Текст: Кира Латухина (Эр-Рияд)

Президент России Владимир Путин подарил наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду изделие из бивня мамонта во время визита в Эр-Рияд.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, заметив, что подарок очень красивый. "Группа, которая делает такие изделия из бивней мамонта, занялась этим делом после того, как в мире запретили всю торговлю слоновой костью", - пояснил он. Компания поддерживает фонды, которые помогают в разведении исчезающих видов животных. Ну а бивней мамонтов в Якутии много.

Напомним, что Путин сегодня подарил королю Саудовской Аравии камчатского кречета. В самое ближайшее время центр по разведению кречетов заработает на Камчатке, сообщил Песков.

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