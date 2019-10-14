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14.10.2019 16:41
Рубрика: Власть

Путин провел переговоры с саудовским монархом в Эр-Рияде

Текст: Кира Латухина (Эр-Рияд)
Президент России Владимир Путин провел переговоры с королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азиз Аль Саудом в Эр-Рияде.

"Помню визит в 2007 году, когда имел удовольствие с вами тоже встречаться", - начал Путин. "Много было общения, вы сопровождали нашу делегацию", - заметил он.

Россия придает особое значение расширению связей с королевством, заметил президент, напомнив, что СССР первым из иностранных государств признал молодое королевство во главе с отцом нынешнего монарха. "Ценим ваш личный вклад в продвижение взаимодействия", - заявил Путин.

Фото: Константин Завражин/РГ
Владимир Путин прибыл в Саудовскую Аравию

Результативным российский лидер назвал визит саудовского монарха в 2017 году. Достигнутые тогда договоренности успешно реализуются, оценил он. Товарооборот по итогам прошлого года вырос на 15 процентов, до 1,05 млрд долларов. Создан российско-саудовский экономический совет: в его составе представители крупного бизнеса.

На повестке переговоров - вопросы двустороннего сотрудничества, планы на перспективу, обмен мнениями по международной проблематике (кстати, в следующем году Саудовская Аравия председательствует в Группе двадцати). Планируется обсудить вопросы координации действий для стабилизации ситуации на рынке топлива, цен на нефть. Доходы от продажи нефти дают королевству 60 процентов бюджетных поступлений. Разведанные нефтяные запасы составляют почти 265 млрд баррелей (это 15 процентов мировых запасов), и при необходимости уровень добычи можно увеличить. Путин заметил, что в Осаке на полях саммита "двадцатки" была полезная беседа с наследным принцем, когда условились о продлении договоренностей "ОПЕК-плюс".

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