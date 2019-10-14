Детей под Костромой задавило рухнувшей стеной

Ребенок в Костромской области погиб, еще один получил травмы при обрушении кирпичной стены заброшенной хозпостройки близ поселка Талица.

Как сообщает региональное Следственное управление СКР, ЧП в поселке Талица Вохомского района Костромской области произошло 13 октября. Трое мальчиков пошли гулять без сопровождения взрослых.

- Они пришли к заброшенной постройке возле поселка Талица, где стали с помощью ломов искать металл. В результате произошло обрушение стены. Один ребенок погиб на месте, второй госпитализирован с телесными повреждениями, - сообщили в СК.

Как уточнила старший помощник руководителя регионального СУ СКР Ольга Вакурова, пострадавшего от обрушения стены мальчика увезли в Вохомскую ЦРБ. По предварительным данным, у ребенка травмы и переломы. Третий ребенок под каскад падающих кирпичей не попал, он успел отбежать.

По факту ЧП в СК начали проверку, назначены судебно-медицинские экспертизы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.