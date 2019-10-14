Электрички на Белорусском направлении МЖД следуют с опозданием

Из-за происшествия в районе платформы "Беговая" с опозданием идут электрички на Белорусском направлении Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.

Около 7.30 в понедельник два человека оказались на путях перед приближающимся в сторону Москвы пригородным пассажирским поездом в районе платформы "Беговая". Локомотивная бригада электропоезда подала светозвуковые сигналы, применила экстренное торможение, но расстояние для полной остановки состава было недостаточным. Происшествия избежать не удалось.

По предварительной информации пострадавшие живы. После незапланированной стоянки в связи с ожиданием прибытия экстренной служб города, поезд продолжил движение. Как пояснили в пресс-службе МЖД, время опоздания поездов постепенно сокращается. Полностью войдут в график пригородные поезда ориентировочно через час. В пресс-службе напомнили, что на платформе "Беговая" для безопасного перехода через железную дорогу есть пешеходный тоннель, то есть пассажиров на этом участке дороги на путях быть не должно.