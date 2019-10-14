Липецкие аграрии получили 28 медалей на "Золотой осени"

Липецкая область сохранила свой титул динамично развивающегося аграрного региона. По итогам 21-й Российской агропромышленной выставки "Золотая осень-2019" в копилке липецких аграриев 25 золотых медалей, одна серебряная и две бронзовые.

Абсолютным рекордсменом стало ООО "Лебедяньмолоко". Продукция компании получила пять золотых медалей. С россыпью наград с главной агровыставки страны вернулись несколько предприятий региона. Четыре золота и одну бронзу завоевали продукты Становлянского маслозавода, ООО "Кривец-птица" стало обладателем четырёх золотых медалей, Агрофирма имени 15 лет Октября завоевала три награды высшей пробы.

В номинации "Племенное животноводство" жюри присудило по одному золоту ГК "ТРИО" и ООО "Согласие". За высокую социальную ответственность в бизнесе серебряную медаль получило ООО "Агросервис", "бронзу" - ГК "ТРИО".