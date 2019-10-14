Медведев потребовал отчитаться за срыв строительства соцобъектов

Премьер-министр Дмитрий Медведев потребовал от губернаторов, в чьих регионах фиксируется отставание в строительстве социальных объектов, письменные отчеты. Премьер также предупредил регионы о недопустимости манипулирования статистикой смертности.

14 октября глава правительства собрал президиум совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, чтобы обсудить, как в субъектах Федерации идет реализация нацпроектов "Демография" и "Здравоохранение". Представители регионов приняли участие в заседании в режиме видеосвязи, и им пришлось выслушать немало критических замечаний в свой адрес.

Не понравились премьеру текущие показатели по созданию новых мест в ясельных группах. На эти цели в федеральном бюджете на 2019 год заложили почти 65 миллиардов рублей. В ряде регионов - к передовым причислили Воронежскую, Вологодскую, Рязанскую, Белгородскую области, Республику Татарстан - работа идет хорошими темпами, подчеркнул Медведев. Но общая картина оставляет желать лучшего.

- Всего в 2019 году создано 25 тысяч мест. Сейчас это меньше трети от запланированных на этот год. У нас есть регионы, где стройка даже не начиналась. Нужно разобраться, почему и что делать, - заявил премьер.

Он потребовал аппарат правительства подготовить окончательный доклад по строительству яслей, особое внимание уделив тем регионам, которые средства из федерального бюджета получили вовремя, но ничего не строят. Раз не строят, значит, работать не умеют, заключил Дмитрий Медведев.

- Причем очень часто это регионы, которые очень много у нас просят денег. И мы им помогаем, я всякие совещания провожу по поддержке отстающих регионов, и ничего не происходит. Так, может быть, это проблема не общей отсталости региона, а отсталости команды? - предложил он задуматься о компетенции региональных чиновников.

Больше всех "влетело" руководству Тывы. Мало того, что республика попала в список отстающих по яслям, так еще и губернатор Шолбан Кара-оол не принял участие в заседании, прислав заместителя. "У меня тут написано Шолбан Валерьевич, но он, видимо, по каким-то причинам решил не участвовать в неприятном докладе, - предположил премьер-министр. - Запросите, где он был, кстати, а то как приходить, бумажки носить разные с просьбой, деньги выделить и на всяких совещаниях присутствовать, это они с удовольствием делают, а как неприятные вещи обсуждать, так нет на месте".

В итоге глава правительства потребовал от губернаторов, в чьих регионах фиксируется отставание в строительстве социальных объектов, письменные отчеты. "Пусть каждый руководитель субъекта Федерации напишет мне, в чем причина отставания и что он собирается делать, а не подставляет своего заместителя губернатора", - потребовал он. Каждый губернатор должен написать, что требовалось сделать, почему не сделали и взять обязательство довести все к конкретному числу.

Не доволен Дмитрий Медведев и тем, как реализуется механизм льготной ипотеки для многодетных семей. Как показывает опыт отдельных регионов - Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, - эта помощь со стороны государства популярна и необходима. "Но где-то это вообще не работает никак. Сейчас кассовое исполнение по проекту совсем небольшое - около 8 процентов. Нужно разобраться и тоже принять определенные решения на будущее", - указал он.

Общее освоение средств сегодня, уточнил министр труда и социальной защиты Максим Топилин, составляет 716 миллионов рублей из 9,2 миллиарда, в последние месяцы количество выданных кредитов растет. "Но такие регионы, как Магаданская, Мурманская области, Карачаево-Черкесия, Республика Калмыкия, Камчатка, Республика Тыва, Республика Ингушетия - практически программы не работают", - признал он.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, отвечая за свой регион, объяснил это несоответствием условий механизма и ситуацией в жилищном строительстве. Льготная ипотека выдается для первичного рынка жилья, а оно здесь просто не строилось. Поэтому он попросил распространить программу на вторичный рынок.

Премьер согласился проанализировать это предложение, а на местах призвал заниматься вопросом практически в ручном режиме. "Если заниматься в ручном режиме, собирать и разъяснять, какие возможности есть у людей, то количество людей, которые воспользуются этими возможностями, будет больше. Это инициатива, которую должны проявить региональные и муниципальные власти", - уверен он.

Некоторые "инициативы" вызвали новую волну критики в адрес региональных администраций - чиновников на местах предупредили воздерживаться от манипуляции показателями. Тем более когда речь и данных смертности. В ходе заседания Медведев обратил внимание на неплохой факт - в 49 регионах страны в целом смертность от сердечно-сосудистых заболеваний снизилась. "Опасение вызывают 36 регионов, где этот показатель не снижается, а растет", - подчеркнул он тревожный момент. Национальный проект в сфере здравоохранения предусматривает сокращение количества смертей от инфарктов и инсультов на четверть.

Ряд губернаторов обратили внимание, что в их регионах рост показателя происходит на фоне общего снижения смертности. А причина оказалась в "игре" цифрами. "Мы в конце 2018 года провели инвентаризацию кодировки причин смертности. У нас пряталась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в смертность от старости и в смертность от заболеваний нервной системы", - рассказал глава Ивановской области Станислав Воскресенский.

- Этого быть не должно. Вранье это необходимо прекращать, - потребовал председатель правительства. - Если в дальнейшем кто-то будет пойман на манипуляции статистикой, последствия будут весьма и весьма неприятные.