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14.10.2019 23:50
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Детсад, школа, бассейн

Москвичи обсудят на публичных слушаниях проекты обновления шести районов
Текст: Любовь Проценко
Российская газета - Столичный выпуск № 231(7989)
В столице стартовали публичные слушания по шести проектам планировки территорий реновации. Как рассказала "РГ" председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Юлиана Княжевская, на экспозициях, которые откроются 18 октября в каждом районе, москвичи увидят, как могут измениться их жилые кварталы и высказать свои предложения.
Со всей программой реновации можно познакомиться в Доме на Брестской (2-я Брестская, 6). Фото: Аркадий Колыбалов/РГ Со всей программой реновации можно познакомиться в Доме на Брестской (2-я Брестская, 6). Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Со всей программой реновации можно познакомиться в Доме на Брестской (2-я Брестская, 6). Фото: Аркадий Колыбалов/РГ

Княжевская отметила, что, в частности, такие слушания впервые пройдут в Зеленоградском округе, где жителям представят застройку микрорайона N 19 района Крюково. Еще два проекта предназначены для микрорайонов N 8 и 9 Бескудниковского района и N 11 и 12 Западного Дегунино Северного округа. В Западном округе готов проект реновации кварталов N 58 и 59 района Фили-Давыдково и по Сиреневому бульвару, вл. 4, района Измайлово Восточного округа. После знакомства с экспозициями 29 октября в районах пройдут собрания, на которых горожане смогут задать разработчикам интересующие их вопросы.

Фото: Михаил Синицын
Дома по программе реновации построят по самым современным технологиям

В распоряжении "РГ" оказались так называемые визитные карточки проектов, выставленных на обсуждение. Судя по ним, разработчики четко придерживаются стратегии, заложенной правительством Москвы в программу реновации, цель которой не просто заменить устаревшее жилье на новое, но и комплексно обустроить районы, которых она коснется. В каждом из них проектировщики предусмотрели строительство новых школ и детсадов, а там, где не хватает - детских и взрослых поликлиник и физкультурно-оздоровительных центров с бассейнами. А еще благоустройство улиц, обустройство пешеходных зон велодорожек. Все первые этажи новых домов будут отданы, как власти и обещали, под кафе, магазины, предприятия сферы услуг, чтобы они были у жителей в шаговой доступности. Их появление увеличит и количество рабочих мест у дома, что избавит многих горожан от траты двух часов в день на дорогу.

Решая сложные градостроительные задачи, разработчики в то же время постарались сохранить историческое лицо районов, подчеркнула "РГ" Елена Шаранова, руководитель архитектурно-планировочного объединения N 1 Института Генплана Москвы. Говоря о проекте кварталов реновации по Сиреневому бульвару, вл. 4, в районе Измайлово, она рассказала:

- Наш проект нацелен на комплексное освоение ранее неиспользуемой заброшенной территории. Строительство будет вестись поблизости от царской усадьбы "Измайлово" и Серебряно-Виноградного пруда. Чтобы подчеркнуть уникальность этого места, жилые дома там предлагаются с террасной застройкой, где этажность ближе к воде понижается до 5-7 этажей. Помимо этого, у парка создается визуально проницаемый периметр кварталов, что позволяет открыть вид на пруд. Увеличится на 30 гектаров площадь озелененных территорий, что составляет более 32% от всей территории проекта. Еще около 11 гектаров предлагается благоустроить возле Серебряно-Виноградного пруда.

В основе проектов не просто замена жилья, а комплексное обустройство районов

В Покровском-Стрешнево, мкрн 3, площадь реновации совсем небольшая, рассказал еще об одном проекте Максим Гурвич, руководитель архитектурно-планировочного объединения N 3 Института Генплана Москвы: "Но мы смогли разместить на ней и жилую застройку, и объекты социальной инфраструктуры. Выделили даже территорию для создания зеленой зоны с прогулочными тропинками, спортивными и детскими площадками".

Напомню, с момента старта программы реновации в 2017 году в столице уже построены 47 домов. В них переехали около 15 тысяч москвичей. Все они получили квартиры комфорт-класса в домах. На недавно закончившейся выставке коммерческой недвижимости "Экспо-Реал" в Мюнхене, представляя программу, замруководителя департамента градостроительной политики Андрей Валуй рассказал, что для ее реализации сейчас подобрана 351 стартовая площадка, где может быть построено 5,1 миллиона кв. м жилья. Это почти треть из необходимых 16,4 млн кв. м .

Всего же новое жилье получат жители 5173 домов, после сноса которых в новые квартиры переедут более 1 миллиона человек. Причем произойдет это всего за 15 лет. Очередники и многодетные семьи, чьи дома попали в нее, получат новые квартиры досрочно. Валуй напомнил, что площадь квартир у всех новоселов по программе реновации увеличивается примерно на 30 процентов, а стоимость от 35 до 44 процентов.

Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Реновация: Расселение пятиэтажек в Москве
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