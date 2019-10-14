Москвичи подскажут, как обустроить парки

С 22 по 25 октября москвичи смогут предложить свои идеи по благоустройству городских зон отдыха. Об этом сообщает портал мэра Москвы.

Идеи будут собирать в рамках краудсорсинг-проекта "Мой парк". Проект состоит из трех частей: "Предлагай", "Обсуждай" и "Оценивай". Сначала горожане поделятся своими задумками по направлениям "События в парках", "Активности в парках", "Красивый парк", "Новости в парках: онлайн- и офлайн-сервисы".

Далее участники поучаствуют в обсуждениях по темам "Развлечения в парках Москвы", "Любимый парк", "Мировые парки". После этого специалисты отберут самые яркие и интересные идеи москвичей. В число экспертов войдут директор Мосгорпарка Вячеслав Дунаев, директор Парка Горького Павел Трехлеб, директор сада "Эрмитаж" Алексей Чибин, директор Бабушкинского парка Игорь Бускин и другие. На третьем этапе москвичи проголосуют за лучшие задумки, выбранные экспертами. Предложения, за которые отдадут наибольшее количество голосов, будут реализованы.

Для того, чтобы участвовать к проекте нужно зарегистрировавшись на портале crowd.mos.ru. Запись открыта с сегодняшнего дня.

Кстати

Проект приурочен ко дню рождения Мосгорпарка, которому в этом году исполняется восемь лет.