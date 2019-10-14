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14.10.2019 12:48
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Переход на цифровое ТВ запустили из космоса

Текст: Юлия Кривошапко
Фото: Сергей Михеев
Подготовка к переходу на цифровое телевизионное вещание в части строительства инфраструктуры обошлась государству в 43 миллиарда рублей. Еще 39 миллиардов рублей привлекли из внебюджетных источников, сообщил гендиректор "Российской телевизионной и радиовещательной сети" (РТРС) Андрей Романченко на официальной церемонии отключения "аналога" в Центре управления полетами (ЦУП) в городе Королев.

31 декабря 2018 года в России завершилась реализация федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания на 2009-2018 годы", напомнил Андрей Романченко. Она продолжалась 9 лет и один месяц. "Это означает, что в нашей стране каждый день вводилась в строй в среднем одна телевизионная башня и подключалось три новых цифровых передатчика, - отметил он. - Сейчас в нашей сети 5 тысяч 40 объектов, на них работает 10 тысяч 80 передатчиков. Это самая крупная телесеть в мире - масштабы поистине космические".

Переход на "цифру" завершается в России сегодня, 14 октября. Об окончании масштабного проекта с Международной космической станции объявил летчик-космонавт Александр Скворцов. Он назвал это крайне важным событием.

Фото: iStock
На сквозные "цифровые" технологии в РФ нужен почти триллион рублей

Андрей Романченко позже уточнил, что если до начала строительства цифровой сети 44% жителей страны могли смотреть не более 4 телеканалов, а 27% населения - только 1-2 телеканала, то после перехода на цифру 98,4% наших граждан смогут бесплатно принимать в эфире 20 обязательных общедоступных телеканалов и 3 радиоканала в цифровом качестве, уточнил Романченко. Оставшийся процент населения сможет принимать сигнал посредством спутника.

Последний, четвертый этап перехода на "цифру" охватывает 21 регион: Астраханскую, Белгородскую, Волгоградскую, Вологодскую, Калужскую, Курскую, Ленинградскую, Мурманскую, Оренбургскую, Псковскую, Саратовскую, Челябинскую областях, а также в Забайкальский край, Санкт-Петербург, республики Крым и Алтай, Башкортостан, Дагестан, Ингушетию, Карелию и город Севастополь.

В понедельник там прекращается аналоговое вещание двадцати федеральных каналов: "Первого канала", "России 1", "Матч ТВ", НТВ, "Пятого канала", "России К", "России 24", телеканала "Карусель", ОТР, "ТВ Центра" (первый мультиплекс), а также "Рен ТВ", телеканалов "Спас", СТС, "Домашний", ТВ-3, "Пятница", "Звезда", "Мир", ТНТ и "Муз-ТВ" (второй мультиплекс).

Переход от аналогового к цифровому телевещанию проходил в России поэтапно. Первой на новый формат перешла Тверская область, 14 октября проект входит в завершающую стадию. В результате по всей стране зрители получают возможность бесплатно смотреть 20 федеральных телеканалов в высоком качестве и со стереозвуком.

Экономика Отрасли Связь Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Переход на цифровое телевидение РГ-Фото
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