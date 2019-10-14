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14.10.2019 13:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Смоленском мужчина получил срок за удар полицейского в лицо

Текст: Антон Валагин (Смоленск)

Суд в Смоленской области вынес приговор 33-летнему жителю города Сафонова - его обвиняли в насилии в отношении представителя власти.

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Двенадцатого мая в отдел МВД "Сафоновский" поступил вызов от фельдшера скорой помощи. Медик сообщил, что возле Дома творчества агрессивный пациент кидается на бригаду "скорой". На место ЧП выехали участковый и оперативник. Вместе они задержали хулигана - тот был пьян, - и доставили его в отдел. Однако хулиган не успокоился и ударил кулаком в лицо сержанта, оформлявшего протокол.

- Обвиняемый ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу. Протрезвев, он полностью признал свою вину, - рассказала представитель управления СКР по Смоленской области Наталья Зуева.

Суд признал мужчину виновным по статье 318 УК РФ и приговорил его к двум годам лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Смоленская область
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