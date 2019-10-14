"Спартак" объявил о назначении Тедеско

Московский "Спартак" объявил о назначении на пост главного тренера команды 34-летнего специалиста Доменико Тедеско. Контракт подписан до конца сезона 2021/22.

Пост главного тренера в "Спартаке" стал вакантным после домашнего поражения от "Оренбурга". Тогда руководство красно-белых приняло отставку Олега Кононова, при котором "Спартак" так и не начал показывать тот футбол, который он обещал.

После увольнения Кононова довольно быстро появилась кандидатура 34-летнего Доменико Тедеско. Этот наставник, несмотря на юный возраст, довольно успешно работал в "Шальке-04". После десятого места этот тренер вывел команду на вторую строчку вслед за мюнхенской "Баварией".

Нынешней весной он покинул команду после фиаско в домашнем матче Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" - 0:7.

Контракт московского клуба с Тедеско рассчитан до конца сезона-2021/22.

Дебют Тедеско в новой должности состоится в ближайшую субботу, 19 октября, в домашнем матче 13-го тура РПЛ против "Рубина".