"Спартак" объявил о назначении Тедеско

Новости

В Перми водитель иномарки сбил группу детей 18:52
В Болгарии умер прибывший на матч сборной английский болельщик 18:51
В Астрахани вынесен приговор педофилу, совратившему 43 ребенка 18:45
У "Братьев по оружию" и "Тихого океана" появится продолжение 18:43
Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением 18:42
Мосгорсуд признал законным приговор Котову за нарушения на митингах 18:30
Названы серьезные угрозы офисной работы для здоровья 18:27
В поднятой со дна Черного моря артустановке Stug-III обнаружен арсенал 18:17
Путин и саудовский король обменялись подарками 18:06
Губернатор Севастополя рассказал о работе с погибшим мэром Абакана 18:02
С ранцем за спиной: Lada Largus получил второй багажник 18:00
Ушаков прокомментировал кандидатуру нового посла США 17:57
В Японии выяснили, чем опасны для хозяев квартиры дверные глазки 17:51
В Иране назвали виновного в нападении на танкер Sabity 17:38
На Кипре обнаружена мощная 2300-летняя крепость 17:36
Медведев предупредил о недопустимости манипулирования статистикой 17:26
В Ростове автобус с людьми протаранил остановку 17:23
В Калмыкии полицейский стал виновником ДТП с двумя жертвами 17:22
Россия и Саудовская Аравия подписали хартию по нефти 17:12
Путин и саудовский король сели в один электрокар 17:09
На Кубани на адвоката и полицейского завели дело о взятке в 3,5 млн 17:06
В Подмосковье избита чемпионка Европы и мира по боксу 17:05
В Петербурге пройдет Фестиваль корейской культуры 17:05
Приобретение российских танков Т-90 вместо Abrams объяснили в Египте 17:04
Роухани назвал условие нормализации отношений Ирана с Саудовской Аравией 17:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие продукты могут стать ядовитыми при неправильном хранении
Какие продукты могут стать ядовитыми при неправильном хранении
Почему на Покров девушки молились о замужестве, а воины - о победе
Почему на Покров девушки молились о замужестве, а воины - о победе
Какую погоду на зиму предсказывают народные приметы
Какую погоду на зиму предсказывают народные приметы
14.10.2019 18:06
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Спартак" объявил о назначении Тедеско

Текст: Максим Домчев
Московский "Спартак" объявил о назначении на пост главного тренера команды 34-летнего специалиста Доменико Тедеско. Контракт подписан до конца сезона 2021/22.
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
"Эрцгебирге" объявил о переходе тренера вратарей в "Спартак"

Пост главного тренера в "Спартаке" стал вакантным после домашнего поражения от "Оренбурга". Тогда руководство красно-белых приняло отставку Олега Кононова, при котором "Спартак" так и не начал показывать тот футбол, который он обещал.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
Ледяхов: "Спартаку" нужен более опытный тренер, чем Тедеско

После увольнения Кононова довольно быстро появилась кандидатура 34-летнего Доменико Тедеско. Этот наставник, несмотря на юный возраст, довольно успешно работал в "Шальке-04". После десятого места этот тренер вывел команду на вторую строчку вслед за мюнхенской "Баварией".

Нынешней весной он покинул команду после фиаско в домашнем матче Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" - 0:7.

Контракт московского клуба с Тедеско рассчитан до конца сезона-2021/22.

Дебют Тедеско в новой должности состоится в ближайшую субботу, 19 октября, в домашнем матче 13-го тура РПЛ против "Рубина".

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Спартак" Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Чемпионат России по футболу 2019/2020 Футбольные трансферы
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин рассказал об уникальном российском оружии
Медведев потребовал отчитаться за срыв строительства соцобъектов
ЕС продлил санкции против РФ из-за Скрипалей
Врачи смогут оказывать экстренную помощь без согласия пациента
Сирия начала переброску войск на север страны