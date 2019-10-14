Суд оставил в СИЗО генерала МВД Мельникова

Московский городской суд оставил без изменений постановление Басманного суда об аресте генерала МВД Александра Мельникова, который обвиняется в мошенничестве в особо крупных размерах.

Судья вынесла решение оставить апелляционную жалобу защиты без удовлетворения и не изменять Мельникову меру пресечения.

Заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России генерал-майор Александр Мельников был помещен под стражу 25 сентября.

Как ранее сообщала "Российская газета" он был задержан по подозрению в вымогательстве 100 миллионов рублей у предпринимателя за непривлечение к уголовной ответственности. По версии следствия, генерал и трое соучастников должны были получить деньги от бизнесмена двумя "траншами". Соучастники Мельникова были задержаны в августе после того, как получили от предпринимателя передал им 30 миллионов рублей, из которых более 29 миллионов были "куклами".

В МВД Мельников курировал вопросы деятельности изоляторов временного содержания, спецприемников, подразделений охранно-конвойной службы, а также обеспечения деятельности правительственной комиссии по профилактике правонарушений и Оперативного штаба МВД России по профилактике правонарушений.

Срок следствия по этому делу продлен до 22 января 2020 года.