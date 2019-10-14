Новости

Медведев предупредил о недопустимости манипулирования статистикой 17:26
В Ростове автобус с людьми протаранил остановку 17:23
В Калмыкии полицейский стал виновником ДТП с двумя жертвами 17:22
Россия и Саудовская Аравия подписали хартию по нефти 17:12
Путин и саудовский король сели в один электрокар 17:09
На Кубани на адвоката и полицейского завели дело о взятке в 3,5 млн 17:06
В Подмосковье избита чемпионка Европы и мира по боксу 17:05
В Петербурге пройдет Фестиваль корейской культуры 17:05
Приобретение российских танков Т-90 вместо Abrams объяснили в Египте 17:04
Роухани назвал условие нормализации отношений Ирана с Саудовской Аравией 17:00
Владелец пытается продать останки сгоревшего Ferrari 17:00
Суд оставил в СИЗО генерала МВД Мельникова 16:56
Volkswagen заполнил прогал между Tiguan и Teramont новым кроссовером 16:55
Количество жертв тайфуна "Хагибис" в Японии возросло до 56 16:48
Матвиенко выступила против возвращения смертной казни 16:44
Нижегородская школа закрыта из-за вспышки кишечной инфекции 16:41
В Ленобласти адвоката будут судить за избиение железнодорожников 16:37
В Иране оценили поддержку России в ситуации вокруг СВПД 16:31
В Новосибирске арестовали еще одного участника массовой драки 16:30
В Сочи бейсджамперы установили уникальный мировой рекорд 16:28
Под Костромой возбудили дело об обрушении стены на детей 16:23
В Обнинске нелегал из США напал на полицейского 16:15
В Чите задержан мужчина, убивший жену на глазах у детей 16:06
В Шереметьево экстренно сел самолет из-за отказа двигателя 16:03
Минск готов возобновить производство оборудования для судов России 16:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие продукты могут стать ядовитыми при неправильном хранении
Какие продукты могут стать ядовитыми при неправильном хранении
Почему на Покров девушки молились о замужестве, а воины - о победе
Почему на Покров девушки молились о замужестве, а воины - о победе
Какую погоду на зиму предсказывают народные приметы
Какую погоду на зиму предсказывают народные приметы
14.10.2019 16:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд оставил в СИЗО генерала МВД Мельникова

Текст: Александр Степанов

Московский городской суд оставил без изменений постановление Басманного суда об аресте генерала МВД Александра Мельникова, который обвиняется в мошенничестве в особо крупных размерах.

Судья вынесла решение оставить апелляционную жалобу защиты без удовлетворения и не изменять Мельникову меру пресечения.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Мосгорсуд оставил в СИЗО чиновника Минкультуры Павла Мосолова

Заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России генерал-майор Александр Мельников был помещен под стражу 25 сентября.

Как ранее сообщала "Российская газета" он был задержан по подозрению в вымогательстве 100 миллионов рублей у предпринимателя за непривлечение к уголовной ответственности. По версии следствия, генерал и трое соучастников должны были получить деньги от бизнесмена двумя "траншами". Соучастники Мельникова были задержаны в августе после того, как получили от предпринимателя передал им 30 миллионов рублей, из которых более 29 миллионов были "куклами".

В МВД Мельников курировал вопросы деятельности изоляторов временного содержания, спецприемников, подразделений охранно-конвойной службы, а также обеспечения деятельности правительственной комиссии по профилактике правонарушений и Оперативного штаба МВД России по профилактике правонарушений.

Срок следствия по этому делу продлен до 22 января 2020 года.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Московский городской суд Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин рассказал об уникальном российском оружии
Медведев потребовал отчитаться за срыв строительства соцобъектов
ЕС продлил санкции против РФ из-за Скрипалей
Врачи смогут оказывать экстренную помощь без согласия пациента
Сирия начала переброску войск на север страны