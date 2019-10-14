Тедеско объяснил, почему он выбрал "Спартак"

Считается, что при вас "Шальке" играл в довольно простой футбол. Какой футбол вы будете ставить "Спартаку"?

Доменико Тедеско: Во-первых, хочу сказать, что для меня большая честь находиться в таком большом клубе. Что касается стиля, то у нас с "Шальке" были разные матчи. Но сейчас я бы хотел сосредоточиться на "Спартаке".

Почему вы выбрали именно "Спартак"?

Доменико Тедеско: Аргументов много. Меня пригласили в Москву, мне очень понравился город. Свою роль сыграло и руководство клуба, в том числе и Томас Цорн.

"Красно-белые" выиграли лишь один чемпионский титул за последние 18 лет. Не считаете, что статус великого клуба только мешает команде?

Доменико Тедеско: Мы оцениваем ситуацию реально. Есть великие заслуги, но нужно думать о настоящем, ближайшем будущем. Необходимо сначала стабилизировать игру, и только затем задумываться о победах, трофеях. Такой потенциал у "Спартака", безусловно, есть.

Сегодня вы провели первую тренировку в новом клубе. Какие сильные и слабые стороны заметили у игроков?

Доменико Тедеско: Мне сейчас некорректно говорить о таких вещах. У нас много травмированных, а также ребят, игравших за свои сборные. Мне важно понять, в каком психологическом состоянии находятся футболисты. А по одному занятию сказать что-либо очень сложно.

Кто будет в вашем штабе?

Доменико Тедеско: Андреас Хинкель, с которым мы работали в "Штутгарте". Тренером вратарей будет Макс Урванчки. Однажды он меня поддержал в очень сложной ситуации. На таких людей я очень рассчитываю. Тренером по физподготовке будет русскоговорящий специалист. Пока так.

Ваш предшественник говорил, что ему нужно четыре месяца, чтобы поставить команде свой футбол. Сколько времени нужно вам?

Доменико Тедеско: Самое главное сейчас - набрать как можно больше очков к середине декабря. Пока рано говорить о будущем. Игрокам нужно вернуть уверенность в своих силах. Команда должна взбодриться. А уже в следующем году посмотрим, на что мы способны.

Кого кроме Шюррле можете выделить в составе "Спартака"?

Доменико Тедеско: Джикия, Бакаев, Понсе. Эти имена мне известны. Сейчас у меня интересный момент, потому что начинается знакомство с командой. Я узнаю всех игроков, поговорю с ними.

Общались ли вы с Леонидом Федуном? И как относитесь к тому, что клуб покупал игроков для предыдущего тренера?

Доменико Тедеско: Я пока только один раз встречался с Федуном. Разговор получился очень хорошим. Благодарен ему и Томасу Цорну за оказанное доверие. Что касается футболистов, то неважно, кто их покупал. Мне нужно познакомиться с ними.

В "Шальке" вы забрали капитанскую повязку у Бенедикта Хеведеса, затем выгнали из команды Налдо. Вы конфликтный тренер? Джикии есть смысл беспокоиться за свои позиции?

Доменико Тедеско: Не нужно обращать внимания на такие вещи. В каждой ситуации есть свой подтекст, нюансы. Джикии незачем беспокоиться.

Говорили, что у вас не сложились отношения с Хеведесом из-за того, что он старше вас. В "Спартаке" сразу два таких игрока - Ребров и Ещенко. Такая проблема действительно есть?

Доменико Тедеско: Конечно, нет. Мне неважно, сколько игроку нет. Опять же: я еще не познакомился с футболистами "Спартака".

Ранее вы никогда не работали с переводчиком. Это может стать проблемой?

Доменико Тедеско: Не думаю. Мне просто нужно привыкнуть к этому, и все.

Какие ошибки вы совершили, будучи в "Шальке", понимаете ли вы их?

Доменико Тедеско: Я семь месяцев был безработным. Мне нужно было многое переосмыслить. Были моменты в игре "Шальке", которые меня не устраивали, и я был виноват в этом. Сейчас у меня есть понимание, что было не так.

Готовы ли вы работать под давлением?

Доменико Тедеско: Давление - не вопрос. Я понимаю, что это такое. Понимаю, что бывает, когда проигрываешь несколько матчей.

Что для вас предпочтительнее - победить 1:0 или 4:3?

Доменико Тедеско: Я бы хотел забивать по четыре гола. Мне это нравится больше.

Каким одним словом вы бы могли себя охарактеризовать?

Доменико Тедеско: Жонглер.