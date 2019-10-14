В аэропорту Домодедово поставили детские кровати

В Московском аэропорту Домодедово в комнате матери и ребенка появились кроватки и радионяни для малышей. Теперь родители с детьми до трех лет могут с комфортом уложить ребенка спать во время ожидания задерживающегося рейса. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

По данным пресс-службы, комната матери и ребенка расположена на втором этаже в общей зоне терминала. На ней есть кухня (с кулерами горячей и холодной водой, аппарат для подогрева бутылочек), игровая зона и зона для отдыха. Также теперь есть спальня. По запросу бесплатно предоставляются подгузники и одноразовые пеленки для малышей.

Согласно статистике с января по август 2019 г. пассажирами Домодедово стали порядка 1,7 млн детей. В аэровокзале круглосуточно и бесплатно работают 6 игровых комнат, 23 комнаты пеленания и гигиены, а также предоставляются детские коляски.