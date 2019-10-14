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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Секрет фермы

В Москве увеличат число круглогодичных ярмарок
Текст: Иван Пышечкин
Российская газета - Столичный выпуск № 230(7988)
Круглогодичные ярмарки - новый формат торговли в столице. Здесь фермеры представляют свою продукцию не только, когда позволяет погода, но и в любой сезон. На одной из таких площадок на улице Перерва в Марьино, где проходил фестиваль "Золотая осень", побывал мэр столицы Сергей Собянин.
Сергей Собянин: Новые ярмарки стали комфортнее для покупателей. Фото: Сергей Михеев/РГ Сергей Собянин: Новые ярмарки стали комфортнее для покупателей. Фото: Сергей Михеев/РГ
Сергей Собянин: Новые ярмарки стали комфортнее для покупателей. Фото: Сергей Михеев/РГ

"Это цивилизованный рынок: здесь тепло, работает система кондиционирования, есть холодильники. По сравнению с обычными рынками выходного дня, где торговля ведется несколько дней в неделю, созданы совершенно другие условия", - рассказал глава города. Мэр подчеркнул, что упор на этих ярмарках делается на качественные фермерские продукты, а места продавцам предоставляют бесплатно.

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Помимо Марьино, в Москве работает еще 13 круглогодичных ярмарок: на Ярославском и Алтуфьевском шоссе, Зеленом и Волгоградском проспектах, Семёновской площади, улицах Юных Ленинцев, Академика Скрябина, Раменки, Городецкая, Святоозерская, Милашенкова, Домодедовская и Ватутина. До конца года их количество перевалит за 20.

Сразу у входа на рынок в Марьино - стенд с молочкой. Масло шоколадное, сливочное и топленое, ряженка с пенкой, десятки видов сыров. "У нас продукты только из своего молока. Ферма в Рязанской области, она не очень большая - всего 33 коровы. Зато качество самого высокого уровня. Сметана, творог - все без добавок. Но и хранить долго нельзя, максимум неделю в холодильнике", - рассказала "РГ" продавец Ирина Захарова.

Рядом - мясная лавка. Тут, пожалуй, даже у вегетарианца слюнки потекут: перепела с клюквой, солонина, печеночный паштет, балык по-барски, язык заливной, зельц деревенский - лишь десятая часть выставленного многообразия. "Все мясо - только российское. У нас, например, свой завод в Липецкой области. Продукция производится по ГОСТу высшей категории", - говорит хозяйка лавки Светлана Гиленко. По ее словам, абсолютным фаворитом у московских покупателей стала докторская колбаса. Уже готовый рулет проходит через ольховый дым и приобретает золотистый цвет. У колбасного стеллажа действительно ажиотаж. "Купила докторскую и вам советую. Вкус как в советские годы. Здесь продукты лучше. Овощи и фрукты тоже очень качественные и дешевле, чем в магазине. Пенсионерам еще и скидка 5%", - говорит пенсионерка Татьяна Семчук.

Ярмарка в Перерве интересна еще и тем, что здесь рынок соседствует с фестивальной зоной, оформленной в стиле средневекового замка. Торговые шале, анимационные площадки, детская карусель и сцена для мероприятий. "Думаю, что в ближайшем месяце будет создана еще и качественная спортивная площадка с искусственным льдом и небольшим футбольным полем", - сказал Собянин, отметив, что теперь улица станет новым центром притяжения для местных жителей.

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