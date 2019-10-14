В Москве задержали еще двух граждан за летние беспорядки

14 октября СК назвал подозреваемыми еще четырех участников несанкционированных акций в Москве. Утром на допрос в Следственный комитет РФ доставили двух граждан - Дэнни Кулинича и Андрея Баршай. Кроме этих двух задержанных граждан стали известны еще несколько фамилий тех, кто участвовал в беспорядках и у кого 14 октября также прошли обыски. Это Егор Лесных, Владимир Емельянов и Максим Мартинцев.

Вот что сообщила корреспонденту "РГ" официальный представитель СК Светлана Петренко.

Столичные беспорядки попали на десятки камер видеонаблюдения. Эти километры записей изучают

- 27 июля 2019 года на улице Рождественка Егор Лесных и Максим Мартинцов, действуя группой лиц, напали на сотрудника Росгвардии и повалили его на тротуар. Кроме того, Лесных нанес другому правоохранителю удар ногой. Еще один подозреваемый Андрей Баршай напал на сотрудника Росгвардии, толкнув его с разбега в спину. Следствием установлены и противоправные действия Владимира Емельянова в отношении росгвардейца, которого фигурант силой удерживал, препятствуя выполнению служебных обязанностей. Противоправные действия этих граждан подтверждаются показаниями свидетелей и видеозаписями с места событий. Баршай, Емельянов, Лесных, Мартинцов задержаны в качестве подозреваемых. Двое других установленных лиц, узнав о следственных действиях, скрылись.

В СК пообещали, что в ближайшее время всем задержанным предъявят обвинение и следствие попросит суд об избрании им меры пресечения.

Технология поиска выглядит приблизительно так. Столичные беспорядки попали на десятки камер видеонаблюдения. Километры записей следователи просматривают. Находят тех, кто своими действиями нарушал Уголовный кодекс. Потом этих людей надо идентифицировать. И последний этап - поиски "человека в кадре".

Сейчас под названием "московское дело" подразумевают несколько дел, возбужденных по итогам летних акций оппозиции. Самым большим считается дело "о массовых беспорядках и применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов во время несанкционированного митинга 27 июля". СК расследует дело по статьям 318 "Применение насилия в отношении представителя власти" и 212 "Участие в массовых беспорядках" .