В Обнинске нелегал из США напал на полицейского

В городе Обнинск Калужской области гражданин США ударил полицейского при исполнении им служебных обязанностей. В отношении американца возбуждено уголовное дело.

68-летний гражданин США проживал в Обнинске в квартире у своей знакомой. Однажды между ними возник конфликт, и женщина вызвала полицию.В ответ на требование полицейского предъявить документы и предложение разобраться в ситуации иностранец ударил стража порядка кулаком в лицо. Полицейский получил "телесные повреждения, не причинившие вреда здоровью".

Полицией было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ - применение насилия в отношении представителя власти при исполнении им служебных обязанностей. Заместитель прокурора города Обнинск признал это законным и обоснованным, сообщает пресс-служба прокуратуры Калужской области. В прокуратуре также подчеркнули, что полицейский был в форме, а гражданин США осознавал, что перед ним находится представитель власти при исполнении служебных обязанностей.

К тому же в ходе выяснения всех обстоятельств случившегося обнаружилось, что иностранец находится на территории России незаконно. Разрешение на проживание в нашей стране у него закончилось еще в августе этого года.

Возможно, теперь американцу придется задержаться в России - санкции статьи предусматривают как крупный штраф, так и принудительные работы или лишение свободы до пяти лет.