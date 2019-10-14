В Подмосковье избита чемпионка Европы и мира по боксу

В Московской области мужчина сильно избил чемпионку Европы и мира по боксу. Как передает ТАСС со ссылкой на собственные источники, пострадавшей оказалась прославленная спортсменка Софья Очигава.

Преступление было совершено в одном из домов в Одинцове. Злоумышленник напал на спортсменку, когда она зашла в подъезд. В потасовке преступник несколько раз ударил Софью и угрожал ее убить.

Прибывшие полицейские быстро задержали 28-летнего подозреваемого. Против него возбудили уголовное дело, с мужчины взята подписка о невыезде.