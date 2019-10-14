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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Знай свое место

Выбрать профессию москвичам помогают Центры занятости
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск № 230(7988)
Нужна работа в Москве? Не тратьте время на хождение по собеседованиям, лучше начните с ближайшего центра занятости населения - в одном из 53 офисов "Мои документы". Если даже нет московской прописки, здесь помогут составить резюме. И главное - предложат несколько вакансий, а москвичам еще и присвоят статус безработного и оформят пособия.

Тем, у кого есть и образование, и желание, и опыт, но с работой все равно не везет, в причинах этого помогут разобраться специалисты флагманского центра "Моя работа" на улице Щепкина. Им не нужно, как на традиционном собеседовании, рассказывать о своих достоинствах, вроде "коммуникабельный" или "пунктуальный", они и так все узнают, отправив соискателя на 30-минутное тестирование. "На днях за помощью обратился мужчина, бухгалтер. Возраст - около 40, есть образование и опыт, но он решил кардинально изменить жизнь и найти другую работу", - рассказывает "РГ" карьерный консультант Елена Цветкова. Мужчину отправили в компьютерный класс на профориентационное тестирование, которое помогает понять, в каких сферах человек может добиться успеха. Прошел он и психодиагностическое тестирование, чтобы специалисты получили представление о его темпераменте и задатках. "Тест показал, что бухучет, в котором он до сих пор работал, его призвание, он любит работать с цифрами. Проблема-де возникла потому, что у человека высокая потребность в коммуникации. У него же, как выяснилось, был отдельный кабинет и общение с коллегами минимальное. Поэтому для начала я посоветовала ему просто на нынешней работе переехать в общий кабинет. Если же он по-прежнему будет чувствовать себя некомфортно, найдем ему новую работу", - пообещала Елена.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
В России началась модернизация служб занятости

Предложила и мне пройти тестирование на соответствие профессии. Это был почти вызов: родители хотели, чтобы я стала учителем и отправили меня в педвуз, но получив специальность "учитель английского языка", я все-таки пошла за мечтой - на журфак. И вот появляется возможность проверить: правильно ли я поступила? В первом тесте - 70 вопросов, отвечать на которые нужно быстро. Вывод успокоил: "Поздравляю, вы на своем месте", - сказала Елена. На прощание мне вручили список новых профессий журналиста: мультимедийный корреспондент, твиттер-репортер, трафик-менеджер, SMM-редактор.

Если же результаты тестов не совпадают с нынешней профессией, карьерные консультанты могут подготовить индивидуальный сценарий развития карьеры. "В Москве большое количество компаний. Из 90 тысяч обратившихся за работой москвичей с начала года удалось трудоустроить каждого второго", - отметил Роман Шкут, директор центра занятости населения "Моя работа". Москвичи, получив статус безработного, могут на курсах профобучения повысить квалификацию или получить новую профессию. "У нас более 100 программ, подобранных под запросы конкретных работодателей. Из рабочих профессий можно выучиться на кассира торгового зала, сиделки, слесаря-сантехника, водителя. Очные программы переподготовки дают профессии в веб-программировании, компьютерной графике, 3-D моделировании, верстке, контроле и управлении закупками, маркетинге", - рассказал он.

Из 90 тысяч обратившихся за работой москвичей с начала года удалось трудоустроить каждого второго

Люди предпенсионного возраста, которым осталось до наступления пенсии не более 5 лет, могут также пройти обучение, например, по программам 1С, госзакупкам или получить профессию кассира, водителя погрузчика, электромонтера, кладовщика. Для незанятых граждан в период обучения выплачивается стипендии в размере 11 280 рублей. Участниками программы с мая уже стали более тысячи человек.

Ранее "РГ" писала о появлении сервиса "Бабушка на час", с помощью которого работу смогли найти сотни горожан пожилого возраста. Фирмы охотно берут бебиситтеров в возрасте: ведь у них много опыта работы с детьми, достаточно терпения и жизненной мудрости.

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