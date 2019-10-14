Железнодорожный переезд в Домодедове закроют в ночь на 16 октября

Железнодорожный переезд в подмосковном Домодедово будет закрыт для движения автомобилей в ночь на 16 и 18 октября. Закрытие связано с ремонтными работами, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Переезд расположен между платформами "Востряково" и "Взлетная" Павелецкого направления МЖД. Он будет закрыт для проезда автомобилей 16 и 18 октября с 0:00 до 6:00. В качестве объезда рекомендуется использовать переезд, расположенный в населенном пункте Белые столбы.

Как пояснили специалисты, закрытие переезда связано с плановыми ремонтными работами, необходимыми для обеспечения безопасности и надежности перевозок.