Якутский фильм вышел в мировой прокат

В Казахстане и Киргизии начался прокат картины "Надо мною солнце не садится". Фильм снят якутской студией "Сахафильм".

Для автора ленты Любови Борисовой эта работа стала режиссерским дебютом, однако картина собрала уже немало наград. "Солнце" получило три приза 41-го Московского международного кинофестиваля, две награды XXII Шанхайского международного кинофестиваля, Гран-при кинофестиваля "Серебряный Акбузат" в Башкирии и XXI Всероссийского Шукшинского кинофестиваля в Алтайском крае, а также приз XVIII Байкальского международного кинофестиваля "Человек и природа" в Иркутске.

В республике этому, конечно, радуются, но не удивляются. Якутский кинематограф стал заметным культурным явлением в стране, и в шутку его даже именуют "Сахавуд". С 2010 года в республике выпущено 95 полнометражных художественных фильмов. Напомним, что Гран-при 40-го ММКФ взяла якутская картина "Царь-птица".

- Когда лет пять назад я говорил, что якутское кино громко о себе заявит, видел много усмешек, - говорит глава Якутии Айсен Николаев. - Сегодня никто не смеется, все понимают: якутское кино - это уже не феномен, а состоявшееся событие российского кинематографа. По количеству снимаемых фильмов республика вышла на третье место в России после Москвы и Санкт-Петербурга. Уже сложилась якутская киноиндустрия со своим языком, своими подходами общечеловеческого характера.

Между тем Любовь Борисова пришла в кино из... банковской сферы. Была и продюсером, и вторым режиссером, и режиссером монтажа.

- У директора "Сахафильма" Дмитрия Шадрина была давняя идея - снять фильм по повести Николая Лугинова "Каменный мыс". Я взяла ее за основу и относительно быстро написала сценарий, - говорит Борисова об истории создания ленты "Надо мною солнце не садится".

Зрители уверяют, что фильм никого не оставляет равнодушным: есть над чем и посмеяться, и глубоко задуматься.