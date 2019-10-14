Якутский фильм вышел в мировой прокат

Для автора ленты Любови Борисовой эта работа стала режиссерским дебютом, однако картина собрала уже немало наград. "Солнце" получило три приза 41-го Московского международного кинофестиваля, две награды XXII Шанхайского международного кинофестиваля, Гран-при кинофестиваля "Серебряный Акбузат" в Башкирии и XXI Всероссийского Шукшинского кинофестиваля в Алтайском крае, а также приз XVIII Байкальского международного кинофестиваля "Человек и природа" в Иркутске.
В республике этому, конечно, радуются, но не удивляются. Якутский кинематограф стал заметным культурным явлением в стране, и в шутку его даже именуют "Сахавуд". С 2010 года в республике выпущено 95 полнометражных художественных фильмов. Напомним, что Гран-при 40-го ММКФ взяла якутская картина "Царь-птица".
- Когда лет пять назад я говорил, что якутское кино громко о себе заявит, видел много усмешек, - говорит глава Якутии Айсен Николаев. - Сегодня никто не смеется, все понимают: якутское кино - это уже не феномен, а состоявшееся событие российского кинематографа. По количеству снимаемых фильмов республика вышла на третье место в России после Москвы и Санкт-Петербурга. Уже сложилась якутская киноиндустрия со своим языком, своими подходами общечеловеческого характера.
Между тем Любовь Борисова пришла в кино из... банковской сферы. Была и продюсером, и вторым режиссером, и режиссером монтажа.
- У директора "Сахафильма" Дмитрия Шадрина была давняя идея - снять фильм по повести Николая Лугинова "Каменный мыс". Я взяла ее за основу и относительно быстро написала сценарий, - говорит Борисова об истории создания ленты "Надо мною солнце не садится".
Зрители уверяют, что фильм никого не оставляет равнодушным: есть над чем и посмеяться, и глубоко задуматься.