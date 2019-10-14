Новости

Обнародованы предварительные итоги выбора места под храм Святой Екатерины 09:28
В Новосибирске загорелась многоэтажка 09:18
Спасенной в Норильске белой медведице придумали имя 09:05
Томскую школу эвакуировали из-за задымления 09:02
Поставленные Норвегии F-35 оказались с изьяном 08:56
На Колыме погиб выпавший из окна экс-главврач районной больницы 08:46
В Ленобласти диджея в кафе зарезали за плохую музыку 08:43
Украинский премьер посетил концерт неонацистской рок-группы 08:42
Томич, обвиняемый в серии изнасилований, ранее работал в милиции 08:42
Видео: заезды по треку уникального КрАЗа с танковым мотором 08:39
Сирия начала переброску войск на север страны 07:52
Российские волейболисты потерпели шестое поражение на Кубке мира 07:46
В Японии количество жертв тайфуна достигло 40 человек 07:26
Врач объяснил, как употребление салатов может довести до инсульта 07:19
В Японии до 37 возросло число жертв тайфуна "Хагибис" 06:58
Петр Чех отразил буллит и стал лучшим игроком матча 06:55
В Приморье арестованы вандалы, осквернившие Вечный огонь 06:39
США и Турция выполнят наблюдательный полет над территорией России 06:24
Названы самые частые ошибки школьников на ЕГЭ по русскому языку 06:00
Рейтинг лидера Южной Кореи упал до исторического минимума 05:45
Новый терминал аэропорта Хабаровска принял первый рейс 05:40
В США разбился учебно-тренировочный самолет ВВС Канады 05:34
В Бурятии произошло землетрясение 05:25
Улетевший в сентябре экипаж может задержаться на МКС 04:55
Конгрессмен поздравил ВМС США фотографией крейсера "Петр Великий" 04:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Доступность жилья в ипотеку достигла максимума в истории России
Доступность жилья в ипотеку достигла максимума в истории России
Каждая его минута стала по-настоящему звездной: умер космонавт Алексей Леонов
Каждая его минута стала по-настоящему звездной: умер космонавт Алексей Леонов
14 октября - пресс-конференция "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа"
14 октября - пресс-конференция "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа"
14.10.2019 08:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Колыме погиб выпавший из окна экс-главврач районной больницы

Текст: Юлия Гарднер

Следователи начали проверку по факту гибели гибели бывшего главного врача районной больницы в городе Сусумане.

Экс-глава рудника "Мир" найден мертвым в якутском СИЗО

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Магаданской области, вечером 10 октября мужчину доставили в больницу с травмами, характерными для падения с высоты. Усилия врачей, увы, оказались напрасны.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего, ищут очевидцев. Точную причину смерти назовет судебно-медицинская экспертиза. После этого будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Магаданская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин рассказал об уникальном российском оружии
Эсминец США Porter зашел в порт Одессы
Сирия начала переброску войск на север страны
Конгрессмен поздравил ВМС США фотографией крейсера "Петр Великий"
В Японии количество жертв тайфуна достигло 40 человек