На Колыме погиб выпавший из окна экс-главврач районной больницы

Следователи начали проверку по факту гибели гибели бывшего главного врача районной больницы в городе Сусумане.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Магаданской области, вечером 10 октября мужчину доставили в больницу с травмами, характерными для падения с высоты. Усилия врачей, увы, оказались напрасны.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего, ищут очевидцев. Точную причину смерти назовет судебно-медицинская экспертиза. После этого будет принято решение о возбуждении уголовного дела.