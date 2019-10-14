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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Названы регионы, где строят больше всего жилья

Текст: Юлия Гарднер
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Опубликован список российских регионов, где вводится в эксплуатацию больше всего жилья. Лидерами по темпам жилищного строительства стали субъекты с высокой обеспеченностью населения жильем. Возглавляют рейтинг Ленинградская и Московская области, где за последний год сдали 1,221 и 1,111 квадратных метра в расчете на одного человека.

Фото: Александр Щербак / ТАСС
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Согласно исследованию РИА Новости, чуть отстают от них Тюменская, Калининградская, Ульяновская, Белгородская, Липецкая области и Краснодарский край. Там с июля прошлого года по июнь нынешнего ввели в эксплуатацию более 0,8 квадратного метра на человека.

В аутсайдерах оказались северные и дальневосточные регионы. Меньше всего "квадратов" в тот же период сдали на Чукотке (0,024 квадратного метра жилья на человека), в Магаданской области (0,025) и Камчатском крае (менее 0,1). Мурманская область показала тот же результат, что и на Камчатке.

В последние годы в России ежегодно сдают более 75 миллионов жилых квадратных метров. Согласно результатам исследования, за первые шесть месяцев 2019 года ввод жилья вырос по сравнению с январем-июнем 2018 года на 3,7 процента, составив 30,1 миллиона квадратных метров. Если пересчитывать эти цифры, то на одного россиянина ежегодно вводится около 0,52 "квадратов" жилья. Всего же темпы его сдачи превысили общероссийский уровень в 25 регионах, в основном в европейской части России.

Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ДФО Камчатский край ДФО Магаданская область ДФО Чукотский АО СЗФО Ленинградская область СЗФО Мурманская область
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