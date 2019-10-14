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14.10.2019 22:15
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На амурской волне

Новый авиатерминал в Хабаровске принял первых пассажиров
Текст: Татьяна Дмитракова ("Российская газета", Хабаровск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 231(7989)
Рейс N 4305 из Москвы прибыл в понедельник в Хабаровск на полчаса раньше расписания - мощный ветер на высоте подгонял самолет, словно понимая: этот Airbus на Дальнем Востоке особенно ждут.
Аэровокзал, внешним видом и интерьером напоминающий о серебрящихся волнах Амура, начали строить в марте прошлого года. Создавали его буквально всем миром. Фото: Татьяна Дмитракова Аэровокзал, внешним видом и интерьером напоминающий о серебрящихся волнах Амура, начали строить в марте прошлого года. Создавали его буквально всем миром. Фото: Татьяна Дмитракова
Аэровокзал, внешним видом и интерьером напоминающий о серебрящихся волнах Амура, начали строить в марте прошлого года. Создавали его буквально всем миром. Фото: Татьяна Дмитракова

Его пассажиры стали первыми, кого принял новый терминал внутренних авиалиний международного аэропорта Хабаровска. Они быстро прошли по "рукаву" (такой роскоши в местной воздушной гавани прежде никогда не было) и уже через десять минут получили багаж.

Фото: Пресс-служба аэропорта Хабаровска
Путин открыл новый терминал аэропорта в Хабаровске

- Я даже сначала не понял, что это новый терминал, - поделился впечатлениями хабаровчанин Александр. - Подумал: какой хороший ремонт в аэропорту сделали, и удивился - когда успели.

По словам командира Airbus 330 Максима Мащенко, новое оборудование комфортно не только для пассажиров.

- При посадке-высадке через телетрап экономия времени для такого самолета, как наш, - около получаса, ведь не нужно ждать приезда автобусов. И экипаж быстрей домой уходит, - улыбнулся командир.

Здание, внешним видом и интерьером напоминающее о серебрящихся волнах Амура, начали строить в марте прошлого года в рамках ТОР "Хабаровск". Аэровокзал международного класса создавали буквально всем миром. Миллиард рублей вложил консорциум японских компаний. Общий же объем инвестиций в проект - 4,9 миллиарда, в том числе 3,9 миллиарда - заемные средства ВЭБ.РФ и Фонда развития Дальнего Востока. Спроектировали терминал компании из Германии. Генеральным подрядчиком строительства стал турецкий консорциум.

- Японские коллеги с самого начала принимали участие в проектировании терминала. Они в дальнейшем планируют заниматься развитием нашего аэропортового комплекса, внедряя свои стандарты качества обслуживания пассажиров и работы с концессионерами и арендаторами, - отметил генеральный директор компании "Международный аэропорт Хабаровск" Юрий Кондратчик.

Пропускная способность хабаровской гавани вырастет с 1,8 до 3 миллионов человек в год

Он пояснил, что терминал общей площадью более 27 тысяч квадратных метров при пиковой нагрузке может обслуживать 1200 пассажиров в час. Пропускная способность до 3 миллионов человек в год. Комфорта добавят 24 стройки регистрации, три телескопических трапа, три багажных ленты, просторный зал выдачи багажа, 12 лифтов и семь эскалаторов.

- Главное - даже не открыть новые направления, а увеличить частотность полетов, - подчеркнул гендиректор. - Именно в этом заключается функция узлового хаба, который мы собираемся формировать на базе аэропорта Хабаровск.

Директором воздушной гавани стал внук Юрия Гагарина Юрий Кондратчик. Фото: Татьяна Дмитракова

Молодой руководитель (в конце декабря ему исполнится 30 лет) - профессиональный менеджер: окончил факультет госуправления МГУ, защитил кандидатскую по экономической тематике. Еще он... внук Юрия Гагарина. И очень не хочет, чтобы его профессиональные успехи связывали с именем деда - первого космонавта планеты.

- В проекте развития хабаровского аэропорта я с 2010 года, - рассказал Юрий Константинович корреспонденту "РГ". - В декабре 2018-го стал гендиректором "Международный аэропорт Хабаровск", часто бывал здесь в командировках, а с в августа этого года постоянно живу в этом городе.

- Вы знаете, что в Хабаровске есть парк имени Гагарина и улица Гагарина? - не удержалась я от вопроса.

В ответ Юрий лишь улыбнулся. Широко. Светло. По-гагарински.

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