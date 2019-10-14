Новый терминал аэропорта Хабаровска принял первый рейс

Новый терминал внутренних авиалиний хабаровского аэропорта официально начал работу, сообщает корреспондент "РГ". Сегодня он принял первый самолет из российской столицы. Пассажиры рейса № 4 305 Москва - Хабаровск авиакомпании Nordwind стали первыми, кого обслужили в новом аэровокзале.

Напомним, строительство терминала началось в марте прошлого года. Его площадь - 27,7 тысячи квадратных метров, пропускная способность - три миллиона человек в год. Проект реализован в рамках ТОСЭР "Хабаровск".

В строительство вложили 4,9 миллиарда рублей инвестиций, в том числе кредитные средства ведущих Внешэкономбанка и АО "Фонд развития Дальнего Востока".

Проект терминала создан немецкой компанией, а строил его турецкий подрядчик. В новом аэровокзале три телетрапа, 12 лифтов, семь эскалаторов. Для пассажиров здесь открыты множество магазинов и кафе. Здание спроектировано таким образом, что коммерческие площади расположены на пути движения и обслуживания пассажиров. Это обеспечивает максимальную доступность всех торговых точек.