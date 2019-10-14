Путин поручил компенсировать расходы авиакомпаниям

Президент Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания президиума Госсовета, они касаются развития Дальнего Востока.

Глава государства поручил выделить до ноября из резервного фонда правительства средства на компенсацию расходов авиакомпаний в связи с ростом стоимости авиатоплива в прошлом году.

Еще Владимир Путин указал рассмотреть вопрос о возможности выдачи сквозных лицензий, чтобы их владельцы могли осуществлять как разведку, так и разработку месторождений.

Президент поручил одобрить подходы к формированию нацпрограммы развития Дальнего Востока до 2025 года и на перспективу до 2035 года учетом достижения важнейших стратегических целей создания условий для привлечения молодежи и обеспечения возможности для реализации ее потенциала на Дальнем Востоке, формирования центров глобальной компетенции и высоких технологий, развития производств продукции глубокой степени переработки, формирования мирового природно-туристического центра и сбережения уникальных экосистем.

Правительству следует доработать и представить к утверждению проект указа президента о нацпрограмме до 15 ноября. В частности, учесть необходимость обеспечения темпов роста, превышающих в полтора раза среднее по стране, и повышения качества жизни до уровня выше среднероссийского, а также остановку миграционного оттока.

Еще глава государства поручил до ноября представить согласованные предложения о поправках, предусматривающих увеличение норматива зачисления налоговых доходов от акцизов на горюче-смазочные материалы в бюджеты регионов Дальневосточного федерального округа, для доведения его с 1 января 2020 года до 100 процентов.

Также Путин поручил до 15 октября предусмотреть дополнительные бюджетные ассигнования на увеличение количества вылетов санитарной авиации на Дальнем востоке. К декабрю кабмин должен проработать вопрос поддержки дальневосточных сельхозпроизводителей и организаций по переработке такой продукции путем кредитования на закупку сои по льготной ставке.

Глава государства указал представить предложения по обеспечению до 2024 года широкополосным доступом к интернету домохозяйств и социально-значимых организаций на территории Дальневосточного федерального округа, включая малочисленные и труднодоступные населенные пункты и разработать спецсистему преференций для инвесторов, реализующих туристические проекты на Дальнем Востоке.

Еще Путин поручил доложить о решении вопроса о продлении до 2028 года действия механизма выравнивания цен (тарифов) на электроэнергию до среднероссийского уровня для отдельных потребителей электрической энергии на Дальнем Востоке.