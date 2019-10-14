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14.10.2019 10:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Бурятии машина въехала в остановку, двое погибли

Текст: Юлия Гарднер

Сегодня в полдень в Улан-Удэ произошло ДТП, унесшее жизнь двух человек. 31-летний водитель машины Lifan, ехавший по улице Терешковой, врезался в остановку "Республиканская больница".

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым
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"В результате аварии погиб находившийся на остановке мужчина 1972 года рождения, при доставлении в медицинское учреждение скончалась женщина 1963 года рождения", - сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Еще одна женщина и сам водитель с различными травмами были доставлены в больницу.

Сейчас на месте трагедии работают сотрудники ГИБДД. Они устанавливают точные обстоятельства случившегося.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Бурятия Улан-Удэ
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