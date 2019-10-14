Видео: В Бурятии нашли останки гигантского динозавра

Ученые обнаружили останки гигантского динозавра на берегу Гусиного озера в Бурятии. Ценная находка была сделана во время экспедиции Института земной коры СО РАН.

Туда иркутские исследователи отправились, надеясь на везение. Ведь еще в конце 1990-х годов их коллеги из Санкт-Петербурга раскопали в том же месте, в древних отложениях, три позвонка огромного зауропода. Это была первая и единственная находка останков динозавров в республике.

Теперь фрагменты бедренной кости ящера научные сотрудники складывают в одно целое, словно детали мозаики.

- На кости еще видны следы, как ее точили моллюски. Они ее объедали и такие ямочки оставляли. То есть, кость довольно долго лежала на дне, - цитирует "Вести.Иркутск" местного палеонтолога Александра Сизова.

По всей видимости, останки принадлежат тенгризавру, который жил около 120−130 миллионов лет назад. Он достигал высоты 20 метров и весил до 50 тонн. Несмотря на устрашающий вид, питался исключительно растениями: срывал листву с деревьев.

Значение находки сложно переоценить. Благодаря ей ученые смогут, к примеру, узнать, каким был климат на планете в разные периоды времени. Или же как выглядела местность, где нашли кости животного, до появления Байкала.