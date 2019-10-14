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14.10.2019 16:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Чите задержан мужчина, убивший жену на глазах у детей

Текст: Павел Арсеньев

Сотрудники Следственного комитета РФ по Забайкальскому краю возбудили уголовное дело об убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ). Под подозрение попал 46-летний местный житель, жертвой которого стала его жена.

Как сообщается на сайте регионального Следственного управления, мужчина уже задержан. Его имя в интересах следствия не разглашается. Известно, что ему 46 лет.

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Погибшей женщине было 34 года. Ее тело с признаками насильственной смерти было обнаружено около 8 часов утра в понедельник, 14 октября, в Черновском районе Читы. Сообщение об этом поступило в правоохранительные органы.

На место происшествия выехали следователи СК и сотрудники полиции. Они опросили очевидцев, после чего и был задержан муж потерпевшей.

"По данным следствия, мужчина в ходе бытовой ссоры несколько раз ударил супругу ножом в тело, отчего женщина скончалась на месте, - говорится в официальном сообщении регионального СУ СК. - Следователи готовят документы для избрания в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу".

Кроме того, назначены необходимые судебные экспертизы. По данным РИА Новости, преступление было совершено на улице, причем рядом с супругами в тот момент находилось двое детей. Конфликт сняли на видео жители соседних домов.

Происшествия Правосудие Следствие ДФО Забайкальский край Чита
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